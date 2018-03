Ιστορική αποστολή: Η NASA θα “αγγίξει” τον Ήλιο κι εσύ μπορείς να “ταξιδέψεις”μαζί της!

Η NASA θα αγγίξει τον Ήλιο για πρώτη φορά τον Ιούλιο σε μια ιστορική αποστολή! Το διαστημικό σκάφος που κατασκευάστηκε στο Μέριλαντ θα σπάσει όλα τα ρεκόρ και θα “αγγίξει” τον Ήλιο. Μηχανικοί και τεχνικοί κάνουν τις τελικές δοκιμές του Parker Solar Probe στο κέντρο πτήσης Goddard της NASA. Και αυτό το Καλοκαίρι, πιθανότητα τον Ιούλιο (δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα η ακριβής ημερομηνία) θα ξεκινήσει ένα ταξίδι από τη Γη μέχρι τον Ήλιο!

Το διαστημόπλοιο το οποίο έχει μέγεθος ίσο με ένα μικρό αυτοκίνητο θα ταξιδέψει από τη Γη και θα αγγίξει τον Ήλιο καθώς θα ταξιδέψει μέσα στην ατμόσφαιρά του, περίπου 6εκατ. μίλια από την επιφάνεια του άστρου.

Πρόκειται για μια ιστορική αποστολή ενώ θα φέρει και σημαντικές γνώσεις για τον Ήλιο, όπως δήλωσε και ο Τόμας Ζούρμπουχεν, associate administrator για το Science Mission Directorate στα κεντρικά της NASA στην Ουάσινγκτον.

Το σκάφος αυτό θα ταξιδέψει σε μια περιοχή που η ανθρωπότητα δεν έχει εξερευνήσει ποτέ…Αυτή η αποστολή θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που οι επιστήμονες προσπαθούν να απαντήσουν εδώ και πάνω από έξι δεκαετίες

Ο βραβευμένος αστροφυσικός Σταμάτης Κριμιζής, μιλώντας στην ΕΡΤ δήλωσε πως το ερευνητικό σκάφος -διαστημόπλοιο που θα εκτελέσει την ιστορική αποστολή θα ξεκινήσει προστατευμένο από ένα ειδικό αλεξήλιο και θα φτάσει στον προορισμό του στις 12 Δεκεμβρίου του 2024.

Τόσο το σκάφος όσο και τα όργανά του θα είναι προστατευμένα από μια ειδική ασπίδα πάχους 11 εκατοστών από σύνθετο υλικό άνθρακα. Οι ταχύτητες στις οποίες θα κινείται θα είναι τρομερά υψηλές: Στην κοντινότερη προσέγγισή του, θα κινείται με περίπου 700.000 χλμ/ ώρα.

Ο κ. Κριμιζής αναφέρθηκε στις μεθόδους και στο σύστημα με το οποίο λειτουργεί η επιστημονική στοχοθεσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ηλιακός εξερευνητής ξεκίνησε σαν ιδέα την δεκαετία του 60!

Όχι δεν σου κάνουμε πλάκα! Μπορείς κάνοντας μια αίτηση -αν όχι να ταξιδέψεις εσύ μαζί της- να ταξιδέψει το όνομά σου!

We're sending a spacecraft to "touch" the Sun and you can send your name along with it! Submit your name for a journey to our closest star with our Parker #SolarProbe this summer. Details on how to add your name to the microchip: https://t.co/D5wI9iP4o5 pic.twitter.com/t6xo9Skofa

— NASA (@NASA) March 30, 2018