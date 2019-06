Η Στέλλα Μιζεράκη αποχαιρετά τον Πάνο Ζάρλα (Photo)

View this post on Instagram

Δεν γυρνάει ο χρόνος πίσω. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε να μην γινόταν ποτέ αυτό. Δεν θα σε ξεχνούσα ποτέ ότι και να γίνει γιατί έχουμε ζήσει τόσα μαζί. Τώρα δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό που νιώθω.Αν μας βλέπεις εύχομαι να χαμογελάς και να είσαι ευτυχισμένος εκεί πάνω. Έτσι ξαφνικά όπως μπήκες στην ζωή μου θα φοβάμαι μην σε χάσω ξαφνικά μου έλεγες…Αυτό ήταν το τραγούδι μας…Και τελικά έτσι ξαφνικά έφυγες. Μπορώ να μιλάω συνεχως για εσένα για την ψυχή σου για την καρδιά σου γιατι αξιζες πολλά αλλά δεν μπορώ να σε φέρω πίσω. Ο θεός να αναπαύσει την ψυχή σου.Είσαι ο Άγγελος μας!!