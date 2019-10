Η Sia αποκάλυψε ότι πάσχει από σύνδρομο Ehlers – Danlos

Όσα ανέφερε η Sia για το σύνδρομο Ehlers – Danlos, το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και το οποίο αποκάλυψε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Twitter.

Πιο συγκεκριμένα, η διάσημη τραγουδίστρια με τις αγαπημένες επιτυχίες, Sia, αποκάλυψε με ένα tweet ότι πάσχει από σύνδρομο Ehlers – Danlos (EDS), μια σπάνια ασθένεια που προκαλεί πόνους στις αρθρώσεις και έντονη κόπωση.

Η Sia, είναι διάσημη για τα τραγούδια της, αλλά και για το εκκεντρικό της look και το γεγονός ότι φοράει πάντα περούκες και δεν μας έχει δείξει ποτέ το πρόσωπό της. Η ίδια έχει συνεργαστεί ακόμη με τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου, μεταξύ των οποίων και της Rihanna, της Beyonce και της Adele.

Η 43χρονη τραγουδίστρια μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Twitter, αποκάλυψε την Παρασκευή, στους ακόλουθους της ότι πάσχει από μια σοβαρή ασθένεια, ενώ τους υπενθύμισε και ότι δεν είναι μόνοι.

Ειδικότερα, η Sia για το σύνδρομο Ehlers – Danlos έγραψε ότι: «Πάσχω από χρόνιο πόνο, μια νευρολογική ασθένεια, το ehlers danlos και ήθελα απλώς να πω σε όσους από εσάς πάσχουν από πόνο, φυσικό ή συναισθηματικό, ότι σας αγαπώ, συνεχίστε, Η ζωή είναι δύσκολη. Ο πόνος αποθαρρύνει, αλλά δεν είστε μόνοι».

Hey, I'm suffering with chronic pain, a neurological disease, ehlers danlos and I just wanted to say to those of you suffering from pain, whether physical or emotional, I love you, keep going. Life is fucking hard. Pain is demoralizing, and you're not alone.

