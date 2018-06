Η πρώτη περιοδεία του Harry και της Meghan ξεκινά τον Φθινόπωρο. Ένα περίπου μήνα μετά τον γάμο του Δούκα και της Δούκισσας του Sussex, λίγες μέρες μετά την πρώτη επίσημη εμφάνιση στο μπαλκόνι, το παλάτι ανακοινώνει και την πρώτη επίσημη περιοδεία του Harry και της Meghan.

Όπως διαβάζουμε στην ανακοίνωση στο Twitter, ο Πρίγκιπας Harry και η αγαπημένη του Meghan Markle θα κάνουν ένα (μεγάλο) tour αφού θα περάσουν από Αυστραλία, νησιά Φίτζι, Βασίλειο Τόνγκα και Νέα Ζηλανδία.

Και μπορεί ο μήνας του μέλιτος να έμεινε επτασφράγιστο μυστικό, με τους περισσότερους να ισχυρίζονται πως έγινε στον Καναδά, χωρίς ωστόσο να έχουμε φωτογραφίες, δηλώσεις και ανακοινώσεις, έχουμε ωστόσο όλο το “πρόγραμμα” για τον επερχόμενο Φθινόπωρο.

Παράλληλα, φήμες έλεγαν πως θα κάνουν και μια “βόλτα” στην Ελλάδα και στα νησιά της, αφού και οι δύο έχουν ιδιαίτερη αδυναμία αλλά και πάλι τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα μέχρι στιγμής.

The Duke and Duchess of Sussex will undertake an official visit to Australia, Fiji, the Kingdom of Tonga, and New Zealand in the Autumn 🇦🇺🇫🇯🇹🇴🇳🇿

The tour will fall on the occasion of @InvictusSydney 2018. pic.twitter.com/BWlU14WM66

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) June 10, 2018