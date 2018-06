Η πρώτη εμφάνιση του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle μετά το γαμήλιο ταξίδι, έγινε στο Λονδίνο, με αφορμή τους εορτασμούς για τα γενέθλια της βασίλισσας Ελισάβετ.

Και τους δυο τους απολαύσαμε πάνω στην άμαξα, οπού χαιρετούσαν τα πλήθη. Η Markle απαστράπτουσα φορούσε ένα off-the-shoulder ροδακινί Carolina Herrera φόρεμα και ένα καπέλο Phillip Treacy.

Η Kate Middleton, επίσης έδωσε το παρών, παρόλο που ξεκουράζεται ακόμα από τη γέννηση του τρίτου της παιδιού. Η Kate ήταν στην ίδια άμαξα με την Δούκισσα της Κορνουάλης, Camilla.

Η Kate Middleton επέλεξε ένα φόρεμα baby blue από τον αγαπημένο της οίκο Alexander McQueen, που είχε σχεδιάσει και το νυφικό της, και ένα καπέλο από την Juliette Botterill. Η εμφάνιση της μάλιστα ταίριαζε απόλυτα και με εκείνη της Camilla, η οποία επέλεξε εξίσου ένα μπλε μεταξωτό φόρεμα και σακάκι από τον Bruce Oldfield.

Συνήθως, ο πρίγκιπας Harry θα βρισκόταν στην ίδια άμαξα με την Kate και την Camilla, αλλά τώρα που παντρεύτηκε άλλαξαν τα πράγματα και ο ίδιος και η Meghan Markle τις ακολούθησαν με δική τους άμαξα λίγο πιο πίσω.

