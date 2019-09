Η Meghan Markle βρέθηκε στο US Open για να στηρίξει τη Serena Williams

Η Meghan Markle στο US Open για να στηρίξει τη Serena Williams, η οποία έπαιζε -και έχασε- στον τελικό του τουρνουά. Η ίδια έκανε παρέα στις κερκίδες με την Anna Wintour, τον προπονητή και τον σύζυγό της σπουδαίας τενίστριας και καλής της φίλης.

Η Meghan Markle μετά την έντονη κριτική που δέχτηκε για τα ταξίδια που έκανε όλο το Καλοκαίρι με ιδιωτικό αεροσκάφος, αποφάσισε να μην αφήσει τα Μέσα να της χαλάσουν τη διάθεση και να κάνει ένα ακόμη ταξίδι εξπρές για να παρακολουθήσει την καλύτερη της φίλη.

Πιο συγκεκριμένα, η δούκισσα του Σάσεξ έδωσε το παρών το Σάββατο στον τελικό του US Open, όπου έπαιζε η Serena Williams έναντι της Bianca Andreescu, τη 18χρονη που είναι η πρώτη τενίστρια απ’ τον Καναδά που κατακτά ένα Grand Slam. Στην ίδια κερκίδα ήταν και η Anna Wintour, με την οποία η δούκισσα φάνηκε ότι έχει πολύ καλές σχέσεις.

It was a royal visit to the #USOpen for the HRH Duchess of Sussex, Meghan Markle: https://t.co/QHio5pOghe pic.twitter.com/89s7Zlu5v5

Αναφορικά με τον αγώνα, η κορυφαία Serena Williams δεν κατάφερε να επικρατήσει έναντι της εκπληκτικής Andreescu, καθώς το τουρνουά έληξε με 2-0 σετ (6-3,7-5).

This is such an iconic picture of Princess Meghan Markle. Look at her. pic.twitter.com/CXfOtLxAyg

— 🛡TV Fanatic🕊 (@Khaleesi_Hodan) September 7, 2019