Η Meghan Markle μίλησε ανοιχτά για τον ρατσισμό με αφορμή τη δολοφονία του George Floyd

Η Meghan Markle μίλησε για πρώτη φορά για τη δολοφονία του George Floyd, παίρνοντας θέση και κρίνοντας τον ρατσισμό. «Το μόνο λάθος πράγμα που μπορείς να πεις, είναι να μην πεις τίποτα», είπε χαρακτηριστικά η ίδια, στο μήνυμά της μέσω βιντεοκλήσης.

Η δούκισσα του Sussex μίλησε σε μαθητές του σχολείου που φοιτούσε, Immaculate Heart High στο Los Angeles μέσω βιντεοκλήσης.

Η ίδια ζήτησε συγγνώμη στους μαθητές που πρέπει να μεγαλώνουν σ’ έναν κόσμο όπου συμβαίνουν τέτοια γεγονότα.

Το μόνο λάθος πράγμα που μπορείς να πεις, είναι να μην πεις τίποτα. H ζωή του George Floyd είχε αξία, όπως και η ζωή της Breonna Taylor, του Philando Castile, του Tamir Rice, και πολλών ακόμη ονομάτων, είτε έγιναν γνωστά είτε όχι. Όλοι είδαμε από την περασμένη εβδομάδα όσα συμβαίνουν γύρω μας και είναι πραγματικά λυπηρό. Το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι συγγνώμη που πρέπει να μεγαλώσετε σε έναν κόσμο, που αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν ακόμα

Στη συνέχεια, η ίδια αναφέρθηκε σε δύο δικές της εμπειρίες και αναμνήσεις.

Συγκεκριμένα, μίλησε για τη συμβουλή μιας καθηγήτριας της, που της είχε πει να βάζει πάντα τις ανάγκες των άλλων πάνω από τους δικούς της φόβους, κι είπε πως αυτό το σκέφτεται πολύ έντονα αυτή την εβδομάδα.

Αυτά τα λόγια από τότε έχουν “καρφωθεί” μέσα μου και για όλη μου τη ζωή και τα σκέφτομαι περισσότερο την τελευταία εβδομάδα περισσότερο από ποτέ

Αμέσως μετά, ανέτρεξε στις ταραχές που είχε βιώσει η ίδια ως παιδί, οι οποίες είχαν ξεσπάσει το 1991 όταν o Rodney King έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από αστυνομικούς.

The Duchess of Sussex recorded a video message about the “absolutely devastating” death of #GeorgeFloyd for students graduating from her former high school in LA. She says: “I am so sorry that you have to grow up in a world where this is still present.” pic.twitter.com/D9Bq2n7kRq

— Lizzie Robinson (@LizzieITV) June 4, 2020