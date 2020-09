View this post on Instagram

Η νύφη τα ‘σπασε και το ‘σκασε για ΣουΚου! Τη Δευτέρα όμως θα επιστρέψει στις 13:50 για να κάνει Pop Up στον @alphatv! Γιατί δεν έχετε δει ακόμη τίποτα… 👰 💅🏻💄 #thadoiliana #ilianapapageorgiou