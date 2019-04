Η HBO απαντάει στον Τραμπ για την προπαγανδιστική φωτογραφία του με φόντο το Game of Thrones

Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που ο Tραμπ χρησιμοποιεί το Game of Thrones ως πηγή έμπνευσης της εκλογικής του εκστρατείας. Έχει ανεβάσει και στο παρελθόν σχετικά memes, λαμβάνοντας αρνητικά σχόλια από τον κόσμο. Αυτή την φορά η HBO απαντάει στον Τραμπ, για την φωτογραφία του, που φέρει έμμεσα το λογότυπο του Game of Thrones.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που είναι ιδιαίτερα ενεργός στο Twitter, αλλά έχει δηλώσει και φανατικός της σειράς Game Of Thrones, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό μία νέα φωτογραφία, κάνοντας υπαινιγμούς.

Η δημοσίευση ήρθε ως απάντηση του πορίσματος της έκθεσης Μιούλερ. Στη φωτογραφία που μπορούμε να βρούμε στο Twitter, βλέπουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, με γυρισμένη πλάτη του και σαν φόντο την αφίσα της δημοφιλούς σειράς, ενώ έχει αλλάξει τον τίτλο από «Game Of Thrones» σε «Game Over».

Με αυτό τον τρόπο ο Τραμπ, προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, λέγοντας πως «το παιχνίδι τελείωσε» για εκείνους που τάσσονται εναντίον του και για τους ακραίους Δημοκρατικούς. Έτσι τονίζει, για άλλη μια φορά, πως δεν υπήρξε καμία συνωμοσία με τη Ρωσία στις προεδρικές εκλογές του 2016, αλλά ούτε καμία απόπειρα από τον ίδιο να παρεμποδίσει την έρευνα Μιούλερ.

Ο Τραμπ έχει ξανανεβάσει κάποιο meme, που έκανε νύξη στη σειρά επιστημονικής φαντασίας Game Of Thrones, ενώ η αντίδραση που εισέπραξε τόσο από το καστ της σειράς, όσο και από τους χρήστες του διαδικτύου, ήταν αρνητική.

Ακόμα και η HBO, που αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο συνδρομητικό κανάλι στην Αμερική, στο οποίο εκπέμπεται το Game of Thrones, αρχίζει να ενοχλείται από τη συνεχή αναφορά του στη σειρά. Μάλιστα ένας εκπρόσωπος του HBO δήλωσε ανοιχτά:

Παρόλο που μπορούμε να κατανοήσουμε τον ενθουσιασμό για το Game Of Thrones τώρα που έφτασε η τελευταία σεζόν, εξακολουθούμε να προτιμούμε να μην χρησιμοποιείται η πνευματική μας ιδιοκτησία για πολιτικούς σκοπούς

Η HBO δεν ήταν η μόνη που «την είπε» στον Τραμπ, αφού τα tweets χρηστών πήραν φωτιά, και δεν σταματάνε να σχολιάζουν την επίμαχη φωτογραφία!

Literally the most embarrassing human being on the planet https://t.co/s6oLYN5xtR

Ξεκάθαρα ένας από τους πιο ντροπιαστικούς ανθρώπους στον πλανήτη

Nothing shows true leadership like the ability to be petty and self-serving while simultaneously manipulating the people with propaganda. https://t.co/7febSPRbZA

— Misha Collins (@mishacollins) April 18, 2019