Η γλυκιά φωτογραφία που ανέβασε η Βάσω Λασκαράκη για τα γενέθλια του Σουλτάτου, αποδεικνύει για ακόμη μια φόρα πόσο ερωτευμένο είναι αυτό το ζευγάρι!

Σήμερα είναι τα γενέθλια του Λευτέρη Σουλτάτου και του ευχόμαστε «Χρόνια Πολλά», αλλά τι να κάνει τα δικά μας, όταν της Βάσως είναι χίλιες φορές καλύτερα;

Ειδικότερα, η Βάσω Λασκαράκη με αφορμή τα γενέθλια του συντρόφου της ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια γλυκιά φωτογραφία των δυο τους, από το πρόσφατο ταξίδι που έκαναν στη Νέα Υόρκη.

Η λεζάντα ήταν λιτή, αλλά τα hashtags που συνόδευαν το «Happy Birthday» τα έλεγαν όλα. Η όμορφη ηθοποιός έγραψε σ’ αυτά μεταξύ άλλων και τα my love, my man, crazy together, chef of my heart, when you are happy I am happy.

Και να μεταφράσουμε το πιο όμορφο hashtag γι΄όσους δεν ξέρουν αγγλικά που είναι αυτό που αναφέρει ότι «όταν εσύ είσαι ευτυχισμένος, είμαι κι εγώ ευτυχισμένη».

Υπενθυμίζουμε ότι για τη γιορτή του Σουλτάτου, η Βάσω Λασκαράκη είχε κάνει ακόμη μία γλυκιά ανάρτηση στα Stories στο Instagram, όπου σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία των δυο τους, έγραφε #happynameday και «Χρόνια Πολλά», ενώ υπήρχε και μια μεγάλη ροζ καρδούλα.

