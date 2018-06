Η δημόσια συγγνώμη της Gisele | Γιατί απολογείται;

Η δημόσια συγγνώμη της Gisele Bundchen ήρθε με μια μακροσκελή ανάρτησή της στο Twitter. Στη συνέντευξή της, το μοντέλο μίλησε για το Instagram, την καριέρα στο μόντελινγκ αλλά και τη στήριξη προς τον Tom Brady, τον σύζυγό της.

H Gisele δήλωσε αναφορικά με την καριέρα της ως μοντέλο: «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου μοντέλο. Το μόντελινγκ είναι η καριέρα μου. Μου επέτρεψε να γνωρίσω όλο τον κόσμο και με πλήρωσε πολύ καλά. Αλλά δεν με προσδιορίζει ως χαρακτήρα».

