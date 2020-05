Η Δέσποινα Βανδή απαντά στα σχόλια των παικτών για την αυστηρή κριτική της (Video)

LIKE US ON FACEBOOK

Όλα όσα είπε η Δέσποινα Βανδή για το J2US στην κάμερα του “Έλα Χαμογέλα”, απαντώντας μεταξύ άλλων και στα παράπονα των παικτών για την κριτική της.

Στην κάμερα του “Έλα Χαμογέλα” και τη Ελένη Βουλγαράκη μίλησε η Δέσποινα Βανδή κατά τα γυρίσματα του Just the 2 of Us.

Τι είπε η κριτής και τραγουδίστρια για τα σχόλια των παικτών σχετικά με την αυστηρή της κριτική;

Δεν είμαι εδώ για να λέω πόσο καταπληκτικοί είναι όλοι

Για τον Γιώργο Γιαννόπουλο και τη Δέσποινα Ολυμπίου που αποχώρησαν δήλωσε ότι έπρεπε την προηγούμενη φορά να τους δώσουν ένα 10άρι και ότι οι ίδιοι ανέβασαν τον πήχη ψηλά.

Σχετικά με τη διαφωνία της Βίκυς Χατζηβασιλείου, η γνωστή τραγουδίστρια ανέφερε πως “η κρίση μου έχει να κάνει κάθε φορά με το τι εισπράττω. Ο καθένας έχει την άποψή του και το δικαίωμα να διαφωνεί”.

Η Δέσποινα Βανδή δε θα μπορούσε να μην ερωτηθεί ακόμα και για την Άσπα Τσίνα που αποχώρησε από το show, απαντώντας πως “το μόνο που εύχεσαι γιατί είναι ένα πολύ νέο κορίτσι, χαρισματικό είναι να της δώσει δύναμη ο Θεός να το ξεπεράσει όλο αυτό και να ξανάρθει, την περιμένουμε”.

Τι απάντησε η τραγουδίστρια στο αν θα άφηναν τον Νίκο Κοκλώνη να τραγουδήσει;

Γιατί; Μια χαρά πάμε, ανέβηκαν και τα νούμερά μας, τέλεια είναι. Τον περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά να το κάνει αλλά δεν πρέπει να ακυρώσει τον ρόλο μας. Αν ποτέ αποφασίσει να τραγουδήσει δεν θα έχει ασυλία! Θα κινδυνεύσει η θέση του! Είμαι έτοιμη γιατί πήρα τον αέρα από το X-Factor, αν αποχωρήσει λόγω βαθμολογίας, θα ανέβω εγώ πάνω στη σκηνή. Πρόσεξε καλά Νίκο τι πας να κάνεις

Δες όλα όσα είπε η Δέσποινα Βανδή για το J2US και την κριτική της:

Photo: Instagram/ desp1navandi