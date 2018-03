Η Cynthia Nixon απ’ το Sex and the City υποψήφια για κυβερνήτης της Νέας Υόρκης έχοντας ως αντίπαλό της τον εν ενεργεία κυβερνήτη Andrew Cuomo.

Η ηθοποιός είναι γνωστή ακτιβίστρια υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων, έτσι δεν προκαλεί έκπληξη η απόφασή της να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, διεκδικώντας το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος.

«Αγαπώ τη Νέα Υόρκη και σήμερα ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για κυβερνήτρια», έγραψε η Cynthia Nixon στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

Στο video, ακούμε τη Cynthia Nixon να μιλάει για το ότι θεωρεί τη Νέα Υόρκη σπίτι της, τονίζοντας πως δεν έχει μείνει ποτέ πουθενά αλλού. «Μεγάλωσα εδώ, ήμασταν εγώ και η μαμά μου σ’ ένα δωμάτιο», λέει η Nixon ενώ εμείς βλέπουμε πλάνα με την ίδια και τη σύντροφό της, Christine Marinoni, αλλά και τα παιδιά τους.

I love New York, and today I’m announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018