Η Claire Underwood αποχαιρετά τον Frank στο νέο trailer του House of Cards!

Τι θα γίνει στην τελευταία σεζόν της σειράς; Το νέο trailer του House of Cards μας δίνει μια μικρή γεύση δείχνοντάς μας την Claire ν’ αποχαιρετά τον Frank Underwood.

Η Claire στέκεται μπροστά στον τάφο του συζύγου της και του μιλάει.

«Θα σου πω όμως κάτι Francis. Όταν θα με θάψουν, δε θα με θάψουν στην πίσω αυλή του σπιτιού μου. Κι όταν θα έρθουν να υποβάλλουν τα σέβη τους, θα πρέπει να περιμένουν στην ουρά», βλέπουμε την Claire να λέει ανέκφραστη στον σύζυγό της.

