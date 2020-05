Η Άσπα Τσίνα αποχωρεί από το J2US | Θα συνεχίσει ο Μάριος Πρίαμος;

LIKE US ON FACEBOOK

Αποχωρεί η Άσπα Τσίνα από το J2US, όχι όμως για τον λόγο που ίσως πολλοί να φαντάζονται. Η ανακοίνωσή της μέσα από ένα βιντεάκι.

Μπορεί να δημιούργησε εντάσεις στο show με την κριτική επιτροπή, όμως για την ίδια ο διαγωνισμός αυτός τελειώνει εδώ, αφού η Άσπα Τσίνα από το J2US αποχωρεί, αλλά με ψηλά το κεφάλι και για σημαντικό λόγο. Η απόφασή της δεν αφορά τις εντάσεις που είχαν δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό ανάμεσα στην ίδια και την κριτική επιτροπή.

Η ανακοίνωσή της μέσα από ένα βίντεο:

Κάποιες μάχες στην ζωή μας είναι πολύ πιο σημαντικές από κάποιες άλλες. Και εγώ ως αμαζόνα και πολεμίστρια –όπως με χαρακτηρίζει ένας πολύ αγαπημένος φίλος μου- ξέρω πολύ καλά να μάχομαι, αλλά να ιεραρχώ τα πράγματα σωστά. Η διασφάλιση της υγείας μου είναι νούμερο ένα όχι μόνο για μένα αλλά και για όσους πραγματικά με αγαπούν και με νοιάζονται. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να ακολουθήσω τις ιατρικές οδηγίες της γιατρού μου, η οποία συνεκτιμώντας την κατάσταση του οργανισμού μου –ο οποίος είναι πάρα πολύ καταπονημένος- μου συνιστά ξεκούραση για ένα μήνα. Έτσι, αποφάσισα να αποχωρήσω από το Just the 2 of Us και το αυριανό επεισόδιο θα είναι το τελευταίο για μένα. Όπως θα παρακολουθήσετε, η κούραση του οργανισμού μου είναι εμφανής. Σας ευχαριστώ για την στήριξη. Δεν θα ήθελα να ανησυχήσετε για μένα παραπάνω απ’ όσο χρειάζεται. Αλλά ως καρκινοπαθής που σέβεται τον εαυτό του και αντιλαμβάνεται την ευθύνη που φέρει απέναντί του, δεν θα μπορούσα να έχω οποιαδήποτε άλλη στάση απέναντι στα γεγονότα

Gepostet von Aspa Tsina am Freitag, 22. Mai 2020

Τι θα γίνει, όμως, με τον Μάριο Πρίαμο τώρα που φεύγει η coach του από τον διαγωνισμό;

Ήδη από την παραγωγή αναζητείται η αντικαταστάτρια της Άσπας που θα γίνει η νέα coach του Μάριου Πρίαμου, ώστε να παραμείνει στο Just the 2 of Us.

Διάβασε ακόμα: