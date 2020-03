Η Άντζελα Δημητρίου “σπάει” τη σιωπή της για το J2US και το BBC

LIKE US ON FACEBOOK

Την Καθαρά Δευτέρα βρέθηκε η Άντζελα Δημητρίου στο “Πρωινό” και μεταξύ άλλων μίλησε και για το Just The 2 Of Us.

Η Φαίη Σκορδά υποδέχθηκε την Άντζελα Δημητρίου στο “Πρωινό”, με την οποία σχολίασαν όχι μόνο το Just The 2 Of Us, αλλά και άλλους τραγουδιστές.

Η Άντζελα Δημητρίου ανέφερε χαρακτηριστικά πως θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά με την Άννα Βίσση και τον Σταμάτη Γονίδη, ενώ όμορφα και ξεχωριστά λόγια είπα και για πολλούς συναδέλφους της. Μεταξύ άλλων ανέφερε την αγάπη της για τον Μαζωνάκη και πως εκείνη έχει αναδείξει πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, όπως ο Διονύσης Σχοινάς και ο Νότης Σφακιανάκης.

Σχετικά με το Just The 2 Of Us, η ίδια παραδέχτηκε πως της έγινε πρόταση από τον Νίκο Κοκλώνη, όμως η ίδια δεν κατάφερε τελικά να συμμετέχει, ευχόμενη φυσικά τα καλύτερα.

Έγινε πρόταση από την αρχή σε μένα από τον κύριο Κοκλώνη τον οποίο εκτιμώ κι αγαπάω πάρα πολύ. Κάναμε ένα ραντεβού οι δυο μας, μιλήσαμε και τα είχαμε φτιάξει όλα από το καλοκαίρι. Εγώ δεν ήξερα τίποτα και είπαν ότι έσκασε μια βόμβα. Παίρνω τον Νίκο τηλέφωνο και μου λέει ‘συγγνώμη έλα να μιλήσουμε’. Ο Νίκος μου είναι πολύ καλός και τον αγαπάω πάρα πολύ. Αυτό άλλαξε λόγω του ότι εγώ είμαι στην Κύπρο και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν μέρα που εγώ δουλεύω δεν μπορώ να είμαι. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πάει καλά, να κάνει νούμερα και θα τα ξαναπούμε με τον Νίκο

Αρνήθηκε, βέβαια, όλες τις φήμες που ακούστηκαν σχετικά με το BBC, λέγοντας πως “Δεν ισχύει αυτό με το BBC, όχι”.

Συνέχισε αναφέροντας πως στεναχωρήθηκε που δε θα είναι στο Just The 2 Of Us και πως ο Νίκος Κοκλώνης προσπάθησε πολύ για να είναι κι εκείνη, όμως δεν πειράζει γιατί ίσως να κάνει κάτι άλλο στο μέλλον.

Δεν περιμένει να δει την αξία της, συμμετέχοντας σ’ ένα talent show, αφού όπως είπε η ίδια στη Φαίη είναι μια κατηγορία μόνη της.

