Harry και Meghan άλλαξαν τις υπογραφές τους κι αποχωρίστηκαν τους τίτλους ευγενείας

Harry και Meghan άλλαξαν τις υπογραφές τους και πλέον δεν υπογράφουν με τους τίτλους ευγενείας, ενώ έχουν ήδη “κλείσει” και τον επίσημο λογαριασμό «Sussex Royal» στο Instagram.

Οι εξελίξεις με το ζευγάρι αυτό δεν σταματούν ποτέ, όμως δεν είναι λίγες οι φορές που μας εκπλήσσουν θετικά. Πριν μερικές μέρες είδαμε πως η Meghan Markle μίλησε ανοιχτά για τον ρατσισμό με αφορμή τη δολοφονία του George Floyd σε μαθητές του σχολείου που φοιτούσε, Immaculate Heart High στο Los Angeles.

Τώρα, ο πρίγκιπας Harry κι η σύζυγός του, Meghan Markle, θέλησαν με μια επιστολή τους να ευχαριστήσουν δημόσια τους ανθρώπους που μάχονται κατά του κορονοϊού. Την επιστολή τους απέστειλαν στην διευθύνουσα σύμβουλο της οργάνωσης StreetGames, Jane Ashworth, και αναφέρουν χαρακτηριστικά «Γράφουμε για να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στην ομάδα του StreetGames για την υποστήριξη που παρέχει με γεύματα μέσω του Hubb Community Kitchen σε όλο το Λονδίνο».

«Ο αντίκτυπος της Covid-19 είναι τρομακτικός και μία περίοδος δοκιμασίας για τόσους πολλούς ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, σε δύσκολες στιγμές όπως αυτές είναι η καλή θέληση προς τους άλλους και υπερισχύει το πνεύμα της κοινότητας» τονίζουν και συνεχίζουν την επιστολή λέγοντας ότι «αυτό το γράμμα έρχεται με τις ειλικρινείς ευχαριστίες και τις καλύτερες ευχές μας σε όλους στο StreetGames». Ωστόσο, Harry και Meghan άλλαξαν τις υπογραφές τους και υπέγραψαν την επιστολή αυτή ως Harry και Meghan.

Το StreetGames δημοσιοποίησε την επιστολή, γράφοντας στο Twitter μεταξύ άλλων: «Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε την υποστήριξη του Harry και της Meghan».

Absolutely delighted to have the support of Harry and Meghan – thanks so much for continuing to reach out to brilliant community organisations like the @smpbrixton, Hubb Community Kitchen, and North Paddington Youth Club as they help families struggling during #Covid19 pic.twitter.com/SavhoME7Oz

— StreetGames (@StreetGames) June 22, 2020