H Ολλανδία κέρδισε την Eurovision 2019, με το μαγικό «Arcade» του Duncan Laurence! (Video)

H Ολλανδία είναι η νικήτρια του 64ου διαγωνισμού τραγουδιού Eurovision, με το συγκλονιστικά υπέροχο τραγούδι «Arcade» του Duncan Laurence. Στην 21η θέση βρέθηκε η Ελλάδα και στην 15η η Κύπρος!

Η Ολλανδία κέρδισε την Eurovision 2019, που πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας όλα τα στοιχήματα που την ήθελαν στην πρώτη θέση, απ’ την πρώτη κιόλας στιγμή που δηλώθηκε η συμμετοχή της στον διαγωνισμό. Η μοναδική ερμηνεία του Duncan Laurence και το τραγούδι «Arcade», για τις αγάπες που δεν έρχονται, ήταν ένα από τα καλύτερα τραγούδια στον φετινό διαγωνισμό και δικαίως κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση!

Ο ίδιος εμφανίστηκε στην 12η θέση ακριβώς μετά την Κύπρο και πριν την Ελλάδα, και στη σκηνή δεν ήταν παρά μόνο αυτός, το πιάνο και η μουσική του, καταφέρνοντας τόσο απλά να συγκινήσει όλους τους θεατές στο Τελ Αβίβ, αλλά κι όσους παρακολούθησαν τον διαγωνισμό από τις τηλεοράσεις τους. Τη μελωδία του τραγουδιού έχει συνθέσει ο ίδιος, ο οποίος σε δηλώσεις του έχει αναφέρει ότι το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από την ιστορία ενός ανθρώπου που αγάπησε βαθιά και ο οποίος πέθανε σε πολύ νεαρή ηλικία.

Ο Duncan de Moor, ή όπως είναι γνωστός Duncan Laurence, κατάγεται από το Spijkenisse της Ολλανδίας και έχει γεννηθεί στις 11 Απριλίου του 1994. Έχει σπουδάσει μουσική στο Rock Academy στο Tilburg, ενώ συμμετείχε και στο ολλανδικό «The Voice» όπου έφτασε μέχρι τον ημιτελικό.

Η εμφάνιση της Ολλανδίας στον τελικό της Eurovision:

Η βαθμολογία χωρίστηκε σε δύο μέρη, στο πρώτο με την βαθμολογία των επιτροπών που ξεκίνησε λίγο μετά τις 01.00 τα ξημερώματα της Κυριακής, και στο δεύτερο που προστέθηκαν οι βαθμοί από την ψηφοφορία του κοινού, οι οποίοι ήταν και αυτοί που καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Duncan Laurence κατάφερε να συγκεντρώσει 231 βαθμούς από τις επιτροπές και 261 από τη ψηφοφορία του κοινού, καταφέρνοντας έτσι με 492 βαθμούς να φέρει την Ολλανδία στην πρώτη θέση, για πέμπτη φορά και πρώτη μετά το 1975, με το τραγούδι «Ding-a-dong» των Teach-In. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ιταλία με 465 βαθμούς και στην τρίτη η Ρωσία με 369 βαθμούς.

Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη με τη βαθμολογία των κριτών:

Σημειώνεται ότι όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, η βαθμολογία του κοινού ήταν καθοριστική, καθώς ήταν εκείνη που ανέτρεψε και καθόρισε το αποτέλεσμα. Με τη βαθμολογία των κριτών, η Σουηδία βρέθηκε για λίγο στην πρώτη θέση με 239 βαθμούς, η Βόρεια Μακεδονία στη δεύτερη με 237 και η Ολλανδία στην τρίτη με 231.

Η τελική κατάταξη με τη βαθμολογία του κοινού:

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα και η εκπρόσωπος της Κατερίνα Ντούσκα, με το τραγούδι «Better Love» κατέλαβαν την 21η θέση με 71 βαθμούς, ενώ η Κύπρος με την Τάμτα και το τραγούδι «Replay» κατέλαβαν την 15η θέση με 101 βαθμούς. Αξίζουν συγχαρητήρια και στις δύο για τις εμφανίσεις τους, οι οποίες ήταν άψογες απ’ την αρχή μέχρι το τέλος.

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι ο φετινός διαγωνισμός της στο Τελ Αβίβ ήταν ένας από τους εντυπωσιακότερους και καλά διοργανωμένους που έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια, με αρκετές εκπλήξεις και εμφανίσεις που ξεσήκωσαν το κοινό.

Παρουσιαστές ήταν η πανέμορφη Bar Rafaeli, ο Erez Tal, ο Assi Azar και η Lucy Ayoub, ενώ στη σκηνή μετά την ολοκλήρωση του διαγωνιστικού μέρους είδαμε ένα εκθαμβωτικό show της Madonna, η οποία ερμήνευσε δύο τραγούδια, το «Like a Prayer» και το νέο της single «Future».

Τέλος, στη σκηνή είδαμε και νικητές προηγούμενων διαγωνισμών, όπως της Dana International, της Conchita Wurst του Måns Zelmerlöw, της Verka Serduchka και φυσικά της δικής μας Ελένης Φουρέιρα, που όλοι τους κατάφεραν να μας χαρίσουν μια μοναδική βραδιά.

Δείτε τις εμφανίσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στον τελικό της Eurovision:

Photo: Michael Campanella/Getty Images