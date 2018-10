H Meghan Markle περήφανη τραβάει φωτογραφία τον Πρίγκιπα Harry! (Photo)

Έχουμε συνηθίσει την Κate Μiddleton να τραβάει υπέροχες φωτογραφίες και πορτρέτα των παιδιών της και τώρα τα βήματα αυτά ακολουθεί και η Meghan Markle.

Η όμορφη Δούκισσα του Sussex, είναι περήφανη, είναι ερωτευμένη και με κάθε ευκαιρία το δείχνει. Αυτή τη φορά, τράβηξε μια πολύ γλυκιά φωτογραφία τον σύζυγό της, Πρίγκιπα Harry, την ώρα που αυτός ετοιμάζεται για την ομιλία που θα παραχωρήσει στην τελετή λήξης των Invictus Games. Η φωτογραφία είναι ασπρόμαυρη και ο Harry φαίνεται πάνω στη σκηνή, να κρατάει το μικρόφωνο στο χέρι του.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Kensington Palace στο Twitter, με τη λεζάντα να αναφέρει ότι: «Προετοιμασίες για την τελετή λήξης των Invictus Games όπου θα γιορτάσουμε με τους αθλητές και τους φίλους και τις οικογένειές τους. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex θα μιλήσουν στην σημερινή τελετή».

Λίγο πιο κάτω, διακρίνουμε το emoji ενός φωτογραφικού φακού και το credit ότι η φωτογραφία ανήκει στη Meghan Markle φυσικά!

Getting ready for tonight’s @InvictusSydney closing ceremony, where we will celebrate the #InvictusGames competitors, and their friends and families. The Duke and Duchess of Sussex will both speak at the ceremony this evening. #IG2018

📷 The Duchess of Sussex pic.twitter.com/XAck2r3wf4

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 27, 2018