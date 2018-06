H Angelina Jolie στη Μοσούλη: Οι άνθρωποι εδώ έχασαν τα πάντα (Video)

«Οι άνθρωποι εδώ έχασαν τα πάντα», είπε η Angelina Jolie στη Μοσούλη, η οποία έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη καταστροφή που έχει δει όλα αυτά τα χρόνια που συνεργάζεται με τον ΟΗΕ.

Θυμίζουμε ότι οι δυνάμεις του Ιράκ πήραν τον έλεγχο της Μοσούλης από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους τον Ιούλιο του 2017. Οι μαχητές του ISIS είχαν καταλάβει την πόλη τρία χρόνια νωρίτερα και την είχαν αναδείξει σε προπύργιο του λεγόμενου «χαλιφάτου» τους. Λόγω της κατάληψης από τους ισλαμιστές, 900.000 πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη.

H Angelina Jolie στη Μοσούλη συναντήθηκε με οικογένειες από τη δυτική Μοσούλη και περπάτησε στους βομβαρδισμένους δρόμους.

UN refugee agency special envoy Angelina Jolie visits Mosul in northern Iraq, urges the international community not to forget the residents who are trying to rebuild their city pic.twitter.com/9w1iUz4cPp

Πλέον, η ζωή στη Μουσούλη έχει επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς της, με πολλούς από τους εκτοπισμένους κατοίκους να έχουν επιστρέψει πλέον στα σπίτια τους.

Παρόλα αυτά, η παλιά πόλη στη δυτική Μοσούλη καταστράφηκε σε τρομακτικό βαθμό από την εκστρατεία της συμμαχίας ιρακινών στρατευμάτων, κούρδων μαχητών και σιιτικών πολιτοφυλάκων που υποστηρίζονταν από αέρος από συμμαχία υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτή είναι η χειρότερη καταστροφή που έχω δει όλα τα χρόνια που δουλεύω με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες. Οι άνθρωποι εδώ έχασαν τα πάντα», σημείωσε η Angelina Jolie, σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών.

VIDEO: UNHCR Special Envoy Angelina Jolie visits West Mosul, less than a year after the city’s liberation, Jolie’s 61st mission, and her fifth visit to Iraq, with the UN Refugee Agency since 2001 pic.twitter.com/djJYbjeRwZ

— AFP news agency (@AFP) June 17, 2018