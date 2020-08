Γονείς έγιναν οι Katy Perry και Orlando Bloom

Υπέροχα τα νέα για το ζευγάρι! Χθες, ημέρα Τετάρτη, 26 Αυγούστου, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί Katy Perry και Orlando Bloom. Πρόκειται για ένα υγιέστατο κοριτσάκι του οποίου το όνομα θα είναι Daisy Dove Bloom.

Κατά ένα μέλος αυξήθηκε η οικογένεια του διάσημου ζευγαριού. Η Katy Perry και ο Orlando Bloom, έχοντας κλείσει κάτι παραπάνω από ένα χρόνο αρραβωνιασμένοι απέκτησαν το πρώτο τους παιδί.

Την είδηση της γέννησης του παιδιού των δύο διάσημων, έφερε στο φως η επίσημη σελίδα της Unicef, μέσω του λογαριασμού της στο Twitter. Στη συγκεκριμένη ανάρτηση ο τεράστιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός αναφέρει «καλώς ήρθες στον κόσμο μας, Daisy Dove Bloom! Έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε τους Ambassadors Καλής Θέλησης, Katy Perry και Orlando Bloom!» ενώ στη συνέχεια του ποστ καταγράφεται η πρώτη δήλωση του ζευγαριού για τον ερχομό της κόρης τους.

«Είμαστε πλημμυρισμένοι από αγάπη και είμαστε πολύ χαρούμενοι για τον υγιή ερχομό της κόρης μας» ήταν τα λόγια των δύο διάσημων.

Welcome to the world, Daisy Dove Bloom! We are honoured to introduce Goodwill Ambassadors @KatyPerry and Orlando Bloom's new bundle of joy.

“We are floating with love and wonder from the safe and healthy arrival of our daughter."

— UNICEF (@UNICEF) August 27, 2020