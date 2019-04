Γιατί ξέσπασαν αντιδράσεις για το trailer του «Lion King» και τι μας απογοήτευσε;

LIKE US ON FACEBOOK

Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το νέο trailer του «Lion King», της επανακυκλοφορίας της κλασικής σειράς κινουμένων σχεδίων σε live action. Πολλοί ήταν αυτοί που ενθουσιάστηκαν και πολλοί εκείνου που αντέδρασαν!

Πιο συγκεκριμένα, σάλο και κύμα αντιδράσεων στο Διαδίκτυο έχει προκαλέσει το η απεικόνιση του Scar, δηλαδή του «κακού», που έχει στιγματίσει την παιδική σου ηλικία. Γιατί, όμως, ξέσπασαν αντιδράσεις για το trailer του «Lion King» και την μορφή του Scar;

The Lion King Ο Βασιλιάς των Λιονταριών, έρχεται στις 18 Ιουλίου στους κινηματογράφους. Δείτε το υποτιτλισμένο τρέιλερ#TheLionKing Gepostet von Disney am Mittwoch, 10. April 2019

Αυτοί που γνωρίζουν την ταινία από παλιά, δήλωσαν ότι η νέα του μορφή δεν ανταποκρίνεται στην παλιά απεικόνιση του χαρακτήρα, αφού ήταν μια αρχοντική και ειρωνική φιγούρα. Η χαίτη του που απέπνεε χλιδή και εξουσία, λείπει από την νέα του εμφάνιση, που χαρακτηρίστηκε ως πιο «βρώμικη».

Πράγματι, το χρώμα και το σημάδι στο μάτι δεν θυμίζουν τον παλιό καλό Scar, και όπως είπαν οι χρήστες στο Twitter, δεν δόθηκε στον χαρακτήρα ο σεβασμός που απαιτούσε. Μπορεί η Disney να επικεντρώθηκε στο να τον παρουσιάσει κακό, αλλά αντίθετα τον έκανε να φαίνεται ταλαιπωρημένο και μεγάλο σε ηλικία.

Εδώ, έχουμε μερικά tweets από ανθρώπους, που εξέφρασαν την δυσαρέσκεια τους, και όλοι τους εκφράζουν πολλά συναισθήματα. Ξεκάθαρα ένα από τα tweet που προσωπικά ταυτίζομαι περισσότερο είναι το εξής: «Η ζωντανή αναπαράσταση του Scar δεν είναι του σέξι κακού, όπως συνήθιζε να είναι ο αρχικός χαρακτήρας των κινουμένων σχεδίων «Lion King». Από εμάς είναι όχι! Ακόμα και το σημάδι στο μάτι, το σήμα κατατεθέν του, είναι σχεδόν ανύπαρκτο.

live-action Scar is not wickedly sexy like the original Lion King cartoon babe was, so i'm out pic.twitter.com/4F3I3YOCqC — Anna Cafolla (@AnnaCafolla) April 10, 2019

Ας δούμε παραπάνω tweets που αναφέρονται σε αυτή την νέα εμφάνιση και το comeback του Scar:

I've seen the Lion King trailer. Shit is pure Mufasa propaganda. They had Scar looking dry and malnutritioned, like that man wasn't a bad bitch in the animated movie. — Zito (@_Zeets) April 10, 2019

Είδα το trailer του Lion King. Είναι μια ξεκάθαρη προπαγάνδα του Μουφάσα. Έκαναν τον Scar να φαίνεται αφυδατωμένο, αδύναμο και υποσιτισμένο, λες και δεν ήταν ο κακός του κινουμένου σχεδίου

The fucking difference is unacceptable. They did him dirty. #TheLionKing pic.twitter.com/sbwqY3uTDY — scar | BTS paved the way (@scarshia) April 10, 2019

Η διαφορά είναι ανεπίτρεπτη. Τον έκαναν να φαίνεται βρώμικο!

Από όσο φαίνεται, λοιπόν, τις εντυπώσεις έχει κλέψει ο Scar, και τα σχόλια δεν είναι και τόσο θετικά. Ποιος θα περίμενε ότι για έναν από τους πιο μισητούς χαρακτήρες των παιδικών χρόνων, θα γινόταν τόσο μεγάλος σάλος. Μάλλον πρόκειται για μια απομυθοποίηση, που πονάει!

Scar in the new Lion King looks great pic.twitter.com/7NUAR6vXll — Nondescript account themed to Ben, or whatever (@B_Kling) April 10, 2019

Ο Scar στο νέο «Lion King» φαίνεται τέλειος

