Γιατί η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry δεν θα έχουν την κηδεμονία των παιδιών τους

LIKE US ON FACEBOOK

Και όμως είναι αλήθεια τα παιδιά της Meghan Markle και του πρίγκιπα Harry δεν θα είναι υπό την πλήρη κηδεμονία των γονιών τους. Απίστευτο; Και όμως αληθινό. Ο νόμος που το ορίζει αυτό χρονολογείται από τον 18ο αιώνα.

Τώρα που η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry κλείνουν 3 μήνες έγγαμου βίου, πολλές φήμες υπάρχουν γύρω από το θέμα παιδιών. Ενώ, δεν είναι κανενός ζήτημα, παρά μόνο εκείνων αν θα κάνουν ή όχι παιδιά, υπάρχει ένας συναρπαστικός νόμος σε ισχύ. Τα παιδιά της Meghan Markle και του πρίγκιπα Harry δεν θα είναι ύπο την κηδεμονία των γονιών τους.

Ο νόμος που θεσπίστηκε πριν από 3 αιώνες ορίζει ότι η βασίλισσα θα έχει την πλήρη επιμέλεια των παιδιών. Ο νόμος που ονομάζεται “The Grand Opinion for the Prerogative Concerning the Royal Family” θεσπίστηκε το 1717 από τον Βασιλιά Γεώργιο τον Α.

Ο Βασιλιάς Γεώργιος Α δεν τα βρήκε με τον γιό του, τον μελλοντικό Βασιλιά Γεώργιο Β.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γεώργιος Β, δεν συμφωνούσε με τον νονό που ήθελε ο πατέρας του για τον γιό του. Έτσι, ο Γεώργιος Α βρήκε έναν τρόπο να διαλέξει εκείνος τον νονό που θέλει.

Ζητήματα με τον συγκεκριμένο νόμο είχε να αντιμετωπίσει η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Diana, με τον χωρισμό της από τον πρίγκιπα της Ουαλίας, Charles.

H Diana είχε εκφράσει την επιθυμία της να πάρει τους γιούς της, τον Harry και τον William, για να ζήσουν μαζί στην Αυστραλία. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να συμβεί λόγω του συγκεκριμένου νόμου περί επιμέλειας.

Αν αλλάξει ο νόμος, αυτό θα σημαίνει ότι η κόρη του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle θα κληρονομήσει έναν βασιλικό τίτλο.

Σύμφωνα με το σημερινό σύστημα, κάθε παιδί του Δόυκα και της Δούκισσα δεν έχει αυτομάτως βασιλικό τίτλο.

Διαβάστε επίσης:

Credits: Getty Images