Για πρώτη φορά η Gisele αποκάλυψε γιατί έφυγε απ’ τη Victoria Secret

O futuro é uma tela em branco. Cabe a cada um de nós escrevê-lo e co-criar a realidade na qual queremos viver. O que está acontecendo no mundo hoje é simplesmente um reflexo do que está acontecendo no interior de cada um de nós. Sejamos o exemplo do que queremos ver no mundo, afinal ele só mudará quando nós entendermos que a mudança começa primeiro dentro de cada um de nós. Quer respeito, respeite. Quer amor, dê amor. Quer paz, seja paz. Quer honestidade, seja honesto. Se quisermos um mundo melhor precisamos primeiro criá-lo dentro de nós mesmos. 🌎🙏🏼❤️✨ The future is a blank canvas. It is up to each one of us to write on it and co-create the reality that we want to live in. What is happening in the world today is a reflection of some of our own shadows that are coming to the surface so they can be healed. Let us be the example of what we want to see in the world, after all, the change begins with us. If you want respect, be respectful. If you want love, be loving. If you want peace, be peaceful. If you want honesty, be honest. If we want a better world we must first create it within ourselves.