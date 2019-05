Γεννάει η Meghan Markle! Συναγερμός στο Παλάτι

Γεννάει η Meghan Markle, με τις τελευταίες πληροφορίες ν’ αναφέρουν πως ο καρπός του έρωτά της με τον Πρίγκιπα Harry θα έρθει σύντομα στον κόσμο.

Η Meghan έχει ήδη περάσει τον 9ο μήνα, ενώ οι πιθανότητες να γεννήσει στο σπίτι μειώνονται, αν και καμία πληροφορία σχετικά με το πού θα γεννηθεί το μωρό δεν έχει γίνει γνωστή.

Άλλωστε, το ζευγάρι σε κοινή του ανακοίνωση πριν από λίγο καιρό είχε εκφράσει την πρόθεση να μοιραστεί το χαρμόσυνο γεγονός με τον κόσμο, αφού θα πάρει πρώτα τον απαραίτητο χρόνο για τις ιδιωτικές του στιγμές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Παλατιού, την οποία αναμεταδίδουν συντάκτες της Βρετανίας, η Meghan είχε τους πρώτους πόνους νωρίτερα το πρωί και φυσικά ο Πρίγκιπας Harry δεν έχει φύγει απ’ το πλευρό της.

Confirmed. Meghan is in labour. This from Buckingham Palace pic.twitter.com/5Z70fyhY5k

— Chris Ship (@chrisshipitv) May 6, 2019