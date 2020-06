Full in love ο Γιώργος Χρανιώτης εκφράζει δημόσια την αγάπη του για την σύντροφό του!

View this post on Instagram

Ξεκίνησαν οι πρόβες,για τον πιο γοητευτικό και δύσκολο ρόλο της ζωής μου.Αυτόν του πατέρα.Εύχομαι να θριαμβεύσω… Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες,ολάκερου του ντουνιά #fathersday #father #daddy #daddycool #babyboomer