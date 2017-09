Η Φουρέιρα ανέβασε μόνη της το πριν και το μετά. RESPECT!

LIKE US ON FACEBOOK

Η Φουρέιρα έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι δεν φοβάται ούτε να «τσαλακώσει» την εικόνα της, ούτε να μιλήσει ανοιχτά για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει για να νιώσει πιο όμορφα. Για ακόμα μια φορά απέδειξε πόσο ακομπλεξάριστη είναι, ανεβάζοντας μόνη της το πριν και το μετά!

Συγκεκριμένα, η αγαπημένη τραγουδίστρια ανέβασε ένα Instagram story πριν μερικές ώρες στον λογαριασμό της, στο οποίο δείχνει απ’ την μια τον εαυτό της στα 18 της χρόνια και απ’ την άλλη στα 29 της.

Το κείμενο στο story της γράφει: «I just changed makeup 😉 But still the same person».

Η Ελένη Φουρέιρα είχε μιλήσει σε πρόσφατη συνέντευξή για τις πλαστικές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι υπέρ των αισθητικών επεμβάσεων, αρκεί να είναι διακριτικές και όχι ακραίες. Η συγκεκριμένη αλλαγή που έκανα πάνω μου είναι τόσο μικρή όσο ήθελα. Ήταν μια μικρή πινελιά πάνω στο σώμα μου που με έκανε να νιώσω όμορφα!».

Με τη δήλωσή της, αλλά και το story της στο Instagram, η Φουρέιρα επιχειρεί να στείλει το μήνυμα ότι δεν χρειάζεται να κρύβει κανείς τις επεμβάσεις που κάνει στο σώμα του για να νιώσει ο ίδιος καλύτερα και ίσως ενθαρρύνει τον καθένα μας να είμαστε περήφανοι για την όποια αλλαγή κάνουμε στο σώμα μας.

Από εμάς, ένα respect στην Ελένη που δεν έχει κανένα κόμπλεξ!