Ετοιμάζεται η μεγάλη επιστροφή της Ρούλας Κορομηλά στην τηλεόραση | Η ανάρτησή της για την ενδοοικογενειακή βία

Η επιστροφή της Ρούλας Κορομηλά φαίνεται να είναι στα σκαριά για την τηλεοπτική σεζόν σύμφωνα με ένα story που έκανε ο Νίκος Κοκλώνης στο Instagram. Η ίδια δύο μέρες πριν είχε κάνει μία οργισμένη ανάρτηση σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η επιστροφή της Ρούλας Κορομηλά

Σήμερα, Κυριακή 20/9, στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, “Καλύτερα δε γίνεται”, ο Κώστας Τσούρος αποκάλυψε πως η Ρούλα Κορομηλά συζητά την τηλεοπτική της επιστροφή.

Ο δημοσιογράφος που δεν αποκάλυψε την πηγή του, είπε ότι η επιστροφή της αφορά στο τηλεπαιχνίδι Just the 2 of Us στο οποίο προορίζεται για την πέμπτη θέση της κριτικής επιτροπής. Ωστόσο στην περίπτωση που η Μαρία Μπακοδήμου αποχωρίσει θα πάρει τη θέση της και οι κριτές θα παραμείνουν τέσσερεις.

Η ανάρτηση της Ρούλας Κορομηλά για την ενδοοικογενειακή βία

Δύο μέρες πριν η γνωστή παρουσιάστρια είχε κάνει μία ανάρτηση που αφορούσε στην ενδοοικογενειακή βία. Η ίδια ανέβασε μία φωτογραφία της και στη λεζάντα της έγραψε το παρακάτω κείμενο:

Μια ακόμα γυναίκα βρίσκεται σε νοσοκομείο διασωληνωμένη φέροντας σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις , απο τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη απο τον « νταή» σύζυγο της ! 2021 σε λιγο. Γυναίκες και παιδια κακοποιούνται απο τους « αντρες» του σπιτιού που θεωρούν νόμιμο δικαίωμα ν απλώνουν χέρι.Κυκλοφορουν αναμεςα μας αυτοί οι « ισχυροι» άρρωστοι τύποι! Βρίσκονται αναμεςα μας οι γυναίκες που υφίστανται σωματική βία και αξίζει τον κόπο να τις ενθαρρύνουμε να βγουν απο τον φοβο και το σκοτάδι της απομόνωσης! Καθε γυναίκα πρεπει να αισθάνεται ισχυρή! Καθε γυναίκα δεν πρεπει να επιτρέπει σε κανένα να την τρομοκρατεί, εκβιάζει, κακοποιεί με οποίο τροπο. Καθε γυναίκα έχει δικαίωμα να ζει στο φως, στο όνειρο, στην ηρεμία, στον σεβασμό, στην ευτυχία και στην ελευθερία! Καμμία γυναίκα που υφίσταται κακοποιηση δεν πρεπει να αισθάνεται μόνη και ανυπεράσπιστη! Καμμία γυναίκα νομίζω δεν πρεπει να υπομένει και να τρέμει τους « νταήδες» επειδή μπορεί να αισθάνεται αδύναμη και εξαρτώμενη απο αυτούς… Καθε γυναίκα έχει δικαίωμα στην αγαπη, την τρυφερότητα, την εμπιστοσύνη , την ευτυχία. Καθε « νταής» οφείλει ν απομονωθεί! Καθε « νταής» , θεωρώ, πως χρίζει βοήθειας ειδικων.Με αγαπη παντα και απέραντο σεβασμό σε όλους κ ειδικα στις γυναίκες που βιώνουν φρικτές συμπεριφορες και καταςταςεις τοποθετούμαι . Όχι ως ειδικός! Όχι ως ξερολας! Όχι ως δημόσιο πρόσωπο!!! Απλά ! Ως άνθρωπος με ενσυναισθηση ,ενδιαφέρον και αγαπη προς όλους ! Γυναίκες και παιδια που καποιοι « νταήδες» σας ρίχνουν βίαια και απάνθρωπα στο σκοτάδι των φαντασμάτων τους, μιλήστε και φροντίστε να φύγετε μακριά

Photo: Instagram/roulakoromila