Ετοιμαστείτε για βαφτίσια: William και Kate βαφτίζουν τον γιο τους!

Το παλάτι ανακοίνωσε πως οι William και Kate βαφτίζουν τον γιο τους, στις 9 Ιουλίου. Save the date λοιπόν και μην κανονίσεις τίποτα για εκείνη την ημέρα!

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση ο Πρίγκιπας Louis θα βαπτιστεί στις 9 Ιουλίου στο Chapel Royal, βασιλικό παρεκκλήσι των Ανακτόρων , απ’ τον αρχιεπίσκοπο του Canterbury, τον πνευματικό ηγέτη της Αγγλικανικής Εκκλησίας, Justin Welby.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η βάπτιση θα γίνει σε στενό κύκλο και καλεσμένοι στη βάπτιση θα είναι μόνο κοντινά μέλη των οικογενειών του Πρίγκιπα Harry και της Kate Middleton.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to announce that the christening of Prince Louis will take place on Monday 9th July at The Chapel Royal, St James’s Palace, London.

Prince Louis will be christened by The Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby. pic.twitter.com/aBGNYTMRri

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) June 20, 2018