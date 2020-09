LIKE US ON FACEBOOK

Τα Emmys 2020 πραγματοποιήθηκαν για ακόμα μία χρονιά, αλλά μ’ έναν διαφορετικό τρόπο. Ποιοι οι μεγάλοι νικητές και πώς έγινε η απονομή;

Η 72η τελετή Βραβείων Emmy πραγματοποιήθηκε, προσαρμοσμένη στις συνθήκες του… κορονοϊού. Η πανδημία, βέβαια, δεν εμπόδισε την απονομή των βραβείων το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου.

Η HBO αποθεώθηκε, αφήνοντας πίσω της το Netflix, το οποίο είχε 160 υποψηφιότητες. Το αμερικανικό δίκτυο σάρωσε με 30 βραβεία, ενώ το Netflix συγκέντρωσε μόλις 21.

Τι διαφορετικό είχε η απονομή των Emmys 2020;

Η φετινή απονομή ήταν αρκετά διαφορετική από τις προηγούμενες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Αν και δεν απολαύσαμε φέτος το κόκκινο χαλί, τα βραβεία ήταν αρκετά εντυπωσιακά με τους διασήμους να δέχονται τα βραβεία τους μέσω Zoom. Άλλοι φόραγαν τις πιτζάμες τους, άλλοι ένα χαλαρό outfit, ενώ μερικοί προτίμησαν και πάλι τα καλά τους. Μάλιστα, είδαμε ένα μέρος από τα σπίτια των αγαπημένων μας διασήμων, οι οποίοι κατά κάποιον τρόπο μας φιλοξένησαν για λίγο στα σαλόνια τους.

Ο Jimmy Kimmel ήταν ο παρουσιαστής της βραδιάς, ο οποίος καλωσόρισε τους celebrities στην απονομή μέσω διαδικτύου.

Οι μεγάλοι νικητές σε κάθε κατηγορία

Καλύτερη δραματική σειρά: Succession (HBO)

Καλύτερη κωμική σειρά: Schitt’s Creek (Pop)

Καλύτερη μίνι σειρά: Bad Education (HBO)

Α΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά: Jeremy Strong, Succession

Α΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά: Zendaya, Euphoria

Α΄ ανδρικός σε κωμική σειρά: Eugene Levy, Schitt’s Creek

Α΄ γυναικείος σε κωμική σειρά: Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Α΄ ανδρικός σε μίνι σειρά ή τηλεταινία: Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Α΄ γυναικείος σε μίνι σειρά ή τηλεταινία: Regina King, Watchmen

Β΄ ανδρικός σε δραματική σειρά: Billy Crudup, The Morning Show

Β΄ γυναικείος σε δραματική σειρά: Julia Garner, Ozark

Β΄ ανδρικός σε κωμική σειρά: Daniel Levy, Schitt’s Creek

Β΄ γυναικείος σε κωμική σειρά: Annie Murphy, Schitt’s Creek

Β΄ ανδρικός σε μίνι σειρά ή τηλεταινία: Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen

Β΄ γυναικείος σε μίνι σειρά ή τηλεταινία: Uzo Aduba, Mrs. America

Καλύτερο Talk Show: Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Καλύτερο Sketch Series: Saturday Night Live (NBC)

Καλύτερη guest γυναίκα ηθοποιός, Κωμωδία: Maya Rudolph, Saturday Night Live

Καλύτερος guest άντρας ηθοποιός, Κωμωδία: Eddie Murphy, Saturday Night Live

Καλύτερη guest γυναίκα ηθοποιός, Δράμα: Cherry Jones, Succession

Καλύτερος guest άντρας ηθοποιός, Δράμα: Ron Cephas Jones, “This Is Us”

Καλύτερος παρουσιαστής Reality: RuPaul, Drag Race

