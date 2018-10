Έγκυος η Meghan Markle! Επίσημη ανακοίνωση απ’ το Παλάτι

Η Δούκισσα του Sussex και ο Πρίγκιπας Harry περιμένουν το μωράκι τους την Άνοιξη του 2019. Η είδηση ότι είναι έγκυος η Meghan Markle έσκασε σαν βόμβα απ’ το Παλάτι την Δευτέρα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Παλατιού, «ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex είναι πολύ ευτυχισμένοι που ανακοινώνουν ότι η Δούκισσα περιμένει μωρό την Άνοιξη του 2019».

Το ζευγάρι εκτιμά όλη την υποστήριξη που έχει λάβει από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, από όταν έγινε ο γάμος τους το Μάιο, και είναι ευτυχείς που μπορούν να μοιραστούν αυτά τα ευχάριστα νέα

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2018