Έφυγε από τη ζωή γνωστό μοντέλο – ακτιβίστρια

Σε ηλικία 30 ετών πέθανε η Mama Cax, το μοντέλο και η ακτιβίστρια που παρά το γεγονός ότι είχε μόνο ένα πόδι κατάφερε να αφήσει το στίγμα της στο χώρο της μόδας.

Την Δευτέρα στο Λονδίνο πέθανε η Mama Cax και τον θάνατό της ανακοίνωσε η οικογένειά της στο Instagram εκφράζοντας τη βαθιά λύπη της και γράφοντας μεταξύ άλλων ότι «Θα την υποτιμούσαμε αν λέγαμε πως ήταν μαχήτρια».

Το νεαρό μοντέλο είχε χάσει το πόδι της μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του πνεύμονα και των οστών κατά τη διάρκεια της εφηβείας της. Επίσης, υπήρξε ακτιβίστρια και ισχυρή υποστηρίκτρια της συμμετοχής των έγχρωμων και των ΑμεΑ γυναικών στη μόδα.

Σύμφωνα με πηγές, το νεαρό μοντέλο πάλευε χρόνια με τον καρκίνο και μόλις είχε πετάξει στο Λονδίνο για μια φωτογράφιση, ενώ την τελευταία εβδομάδα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο με θρομβώσεις στο πόδι και την κοιλιά.

Η Mama Cax, με καταγωγή από την Αϊτή, έγινε γνωστή μέσα από το blog που διατηρούσε, στο οποίο έγραψε με ευθύτητα και ειλικρίνεια για ζητήματα αναπηρίας, ενώ αναφερόταν στη μόδα, τα ταξίδια και το lifestyle. Απέκτησε φήμη για το ξεχωριστό στυλ της και για το ότι διακοσμούσε το προσθετικό μέλος της.

Το 30χρονο μοντέλο είχε συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια με μεγάλους οίκους όπως οι Sephora, Asos και Tommy Hilfiger, ενώ πέρυσι βρέθηκε στο εξώφυλλο της Teen Vogue. Τη φετινή χρονιά η Mama Cax συμμετείχε και στις δύο εβδομάδες μόδας της Νέας Υόρκης, ενώ πήρε μέρος και στην επίδειξη μόδα της Rihanna, Savage x Fenty. H Rihanna εξέφρασε δημοσίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη λύπη της για το χαμό της νεαρής κοπέλας που αποτελούσε πηγή έμπνευσης και δύναμης για πολλούς ανθρώπους στον κόσμο.

A queen. A force. A powerhouse beauty that brought her strength to the @savagexfenty stage this year inspiring so many across the globe. Rest In Power sis ✊🏿😢 @mama_cax pic.twitter.com/Nq43DoJZb9

— Rihanna (@rihanna) December 20, 2019