Δύο παίκτριες επιστρέφουν στο GNTM ( ; )

Ακόμη ένα spoiler για το GNTM και αυτή τη φορά δεν αφορά κάποια παίκτρια που αποχωρεί, αλλά δύο κορίτσια επιστρέφουν στο GNTM.

Δεν ξέρουμε αν είναι «fake news», δεν ξέρουμε ποιος έβγαλε αυτήν την είδηση πρώτος, αλλά δύο κορίτσια επιστρέφουν στο GNTM. Αυτό αποκάλυψε τουλάχιστον, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μαι η Μαρία Αντωνά στην πρωινή εκπομπή.

Τα spoilers δίνουν και παίρνουν και τώρα έρχεται να προστεθεί ακόμη ένα. Το ριάλιτι μόδας το παρακολουθεί φανατικά μεγάλο ποσοστό του κοινού και τα νέα για σας που ανήκετε σε αυτούς είναι…. εντυπωσιακά!

Μιλώντας για το Greece’s Next Top Model, η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Μαρία Αντωνά αποκάλυψαν πως δύο κορίτσια επιστρέφουν στο GNTM. Πρόκειται για δύο κοπέλες που έχουν αποχωρίσει και θα εισβάλλουν ξανά στο παιχνίδι.

Ποιες είναι αυτές οι δύο διαγωνιζόμενες; Η Έντα Λάσκα και η Αγάπη Olgabegi. Και οι δύο παίκτριες ήταν αγαπητές σε πολλούς, αλλά δυστυχώς αποχώρησαν απ’ το ριάλιτι και βρίσκονται εκτός σπιτιού.

Θα τις ξαναδούμε σύντομα στο παιχνίδι; Κανείς δεν μπορεί να πει. Αυτή ήταν η μοναδική πληροφορία και μας άφησε όλους με την απορία. Πότε επιστρέφουν και γιατί επιστρέφουν; Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά.

Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή, «μόλις φύγει η Μέγκι πρέπει να βάλουν νέες παίκτριες. Το διάβασα πως θα μπουν παλιές παίκτριες. Η Έλντα και η Αγάπη. Το διάβασα δεν γνωρίζω».

Και κάπως έτσι έχουμε ακόμη μια είδηση….Φεύγει η Μέγκι; Αυτό το spoiler μάλλον θα ικανοποιήσει το κοινό που δεν της έχει και τρομερή συμπάθεια και την θέλει εκτός παιχνιδιού… as soon as possible!

Τι να πούμε τώρα εμείς…Αναμένουμε!

