Δείτε το κοινό μονόγραμμα Markle- Harry με τα αρχικά τους και το στέμμα στην κορυφή! (Photo)

Ο λόγος φυσικά για την Meghan Markle και τον Πρίγκιπα Harry, οι οποίοι διανύουν μια πολύ ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους ως νεόνυμφοι. Αφού έγινε ο γάμος και είναι πλέον ζευγάρι και με τη «βούλα», έφτιαξαν και το μονόγραμμά τους! Δείτε παρακάτω το κοινό μονόγραμμα Markle- Harry με τα αρχικά τους και το στέμμα στην κορυφή!

Λόγω του ότι παντρεύτηκαν πολύ πρόσφατα, η Meghan και ο Harry κλήθηκαν να στείλουν ένα εκατομμύριο ευχαριστήρια γράμματα, πράγμα που σημαίνει επίσης ότι έπρεπε να δημιουργήσουν ένα κοινό μονόγραμμα για να διακοσμήσουν τα εν λόγω φανταχτερά γράμματα.

Για καλή τους τύχη, το H (απ’ τον Harry) και το M (απ’ την Meghan) κάνουν πολύ καλό συνδυασμό για κοινό μονόγραμμα, επομένως το αποτέλεσμα είναι άκρως ταιριαστό κι εντυπωσιακό!

Το κοινό μονόγραμμα Markle- Harry είναι στο ίδιο στιλ με τα μεμονωμένα μονογράμματά τους, μ’ ένα casual στέμμα σκαρφαλωμένο στην κορυφή του ενώ τα γράμματα είναι με μπλε μελάνι.

