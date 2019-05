Δείτε την Κλέλια Ρένεση αγκαλιά με το μωράκι της! (Photo)

View this post on Instagram

Μανούλα έγινε για πρώτη φορά η γνωστή Ηθοποιός Κλέλια Ρένεση φέρνοντας στον κόσμο, το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κλινική ΡΕΑ, ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Η γιατρός της Κλέλιας, κα Κωτσίρη Σταυρούλα επιβεβαίωσε ότι το μωρό και η μαμά χαίρουν άκρας υγείας. Η Κλέλια κατά το εξιτήριό της ευχαρίστησε το προσωπικό της ΡΕΑ και τη γιατρό της για την αμέριστη βοήθεια! Να της ζήσει το μωράκι της!