Χρυσές Σφαίρες: Με μαύρα ρούχα οι stars έστειλαν ηχηρό μήνυμα | Η λίστα με τους νικητές (Photos)

LIKE US ON FACEBOOK

Το μαύρο χρώμα κυριάρχησε στο κόκκινο χαλί στις Χρυσές Σφαίρες το βράδυ της Κυριακής, με τους stars να στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στα σεξουαλικά εγκλήματα. Το μαύρο ήταν επιλογή των celebrities προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα όλο και περισσότερα σεξουαλικά σκάνδαλα και να δείξουν την υποστήριξή τους στα θύματα. Σχεδόν όλοι έδωσαν το παρόν στην 75η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών περπάτησαν στο κόκκινο χαλί με μαύρα ρούχα.

Οι celebrities ανταποκρίθηκαν στην έκκληση της οργάνωσης Time’s Up, την οποία ίδρυσαν ονόματα του Χόλιγουντ, για να χρηματοδοτηθεί η υπεράσπιση των θυμάτων σεξουαλικής βίας στους χώρους εργασίας.

Ο οικοδεσπότης της βραδιάς, Seth Meyers, είπε κατά την έναρξη της βραδιάς;

Καλησπέρα κυρίες μου, και σε όσους άνδρες απομένουν

Ο ίδιος λίγο αργότερα άφησε κι άλλες αιχμές για τα σεξουαλικά σκάνδαλα λέγοντας: «Έχουμε 2018, η μαριχουάνα επιτέλους είναι νόμιμη, η σεξουαλική παρενόχληση επιτέλους δεν είναι. Για τους άνδρες υποψήφιους στην αίθουσα απόψε, αυτή πρέπει να είναι η πρώτη φορά εδώ και τρεις μήνες που δεν θα σας τρομοκρατήσει το ενδεχόμενο να ακούσετε το όνομά σας να προφέρεται δυνατά δημόσια. Ίσως θα έπρεπε να είναι μια γυναίκα στην σκηνή απόψε, αλλά είμαι ένας άντρας που δεν έχει καθόλου δύναμη στο Χόλιγουντ. O Harvey Weinstein δεν είναι στην αίθουσα απόψε γιατί απ’ ότι λένε είναι δύσκολος να δουλέψει κανείς μαζί του, αλλά δεν πειράζει, θα είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα γιουχαϊστεί όταν το όνομά του θα ακουστεί στις νεκρολογίες».

Η Nicole Kidman, η οποία πήρε και το πρώτο βραβείο της βραδιάς για τον ρόλο της στο Big Little Lies, απέτισε φόρο τιμής στους συμπρωταγωνιστές της ενώ μίλησε για «τη δύναμη των γυναικών».

H Oprah Winfrey, η οποία τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο Cecil B. DeMille για τη γενική προσφορά της, απηύθυνε έναν συγκινητικό λόγο:

Και σήμερα πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετά μικρά κορίτσια που μας βλέπουν καθώς εγώ είμαι η πρώτη μαύρη γυναίκα στην οποία απονείμεται αυτό το βραβείο. Αυτό που ξέρω είναι ότι το να υπερασπιζόμαστε την αλήθεια μας είναι το πιο ισχυρό όπλο που έχουμε

Μια μερίδα stars, μεταξύ των οποίων η Emma Watson, Laura Dern και η Meryl Streep, ήταν ανάμεσα στις γυναίκες που συνοδεύονταν από γυναίκες ακτιβιστές στο γκαλά. Το παρών έδωσε και η Tarana Burke, η οποία πριν από λίγο καιρό ξεκίνησε το κίνημα κατά της σεξουαλικής επίθεσης #Metoo.

Οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί:

Η απονομή των βραβείων:

Κινηματογράφος

Best motion picture, drama: “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Best motion picture, musical or comedy: “Lady Bird”

Best director, motion picture: Guillermo del Toro, “The Shape of Water”

Best performance by an actress in a motion picture, drama:Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Best performance by an actor in a motion picture, drama: Gary Oldman, “Darkest Hour”

Best performance by an actress in a motion picture, musical or comedy: Saoirse Ronan, “Lady Bird”

Best performance by an actor in a motion picture, musical or comedy: James Franco, “The Disaster Artist”

Best performance by an actress in a supporting role in any motion picture: Allison Janney, “I, Tonya”

Best performance by an actor in a supporting role in any motion picture: Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Best screenplay, motion picture: Martin McDonagh, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Best motion picture, animated: “Coco”

Best motion picture, foreign language: “In the Fade”

Best original score, motion picture: Alexandre Desplat, “The Shape of Water”

Best original song, motion picture: “This Is Me” — “The Greatest Showman”

Τηλεόραση

Best television series, drama: “The Handmaid’s Tale,” Hulu

Best performance by an actress in a television series, drama: Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

Best performance by an actor in a television series, drama: Sterling K. Brown, “This Is Us”

Best television series, musical or comedy: “The Marvelous Mrs. Maisel,” Amazon

Best performance by an actress in a television series, musical or comedy: Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Best performance by an actor in a television series, musical or comedy: Aziz Ansari, “Master of None”

Best television limited series or motion picture made for television: “Big Little Lies,” HBO

Best performance by an actress in a limited series or motion picture made for television: Nicole Kidman, “Big Little Lies”

Best performance by an actor in a limited series or motion picture made for television: Ewan McGregor, “Fargo”

Best performance by an actress in a supporting role in a series, limited series or motion picture made for television:Laura Dern, “Big Little Lies”

Best performance by an actor in a supporting role in a series, limited series or motion picture made for television: Alexander Skarsgard, “Big Little Lies”

Photo: FREDERICK M. BROWN/GETTY IMAGES