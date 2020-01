Χρυσές Σφαίρες 2020: Όλοι οι νικητές | Στην κορυφή ο Joaquin Phoenix

Η τελετή για τις Χρυσές Σφαίρες 2020 πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής, 5 Ιανουαρίου, και ήταν πραγματικά λαμπερή. Ποιοι ήταν αυτοί που κατέκτησαν τα βραβεία στις Χρυσές Σφαίρες 2020 στην 77η τελετή απονομής;

Καλύτερη ταινία αναδείχθηκε το «1917» του Σαμ Μέντες, οποίος απέσπασε και βραβείο σκηνοθεσίας, ενώ ο «Joker» Joaquin Phoenix πήρε Χρυσή Σφαίρα πρώτου ανδρικού σε δραματική ταινία. Ο Tom Hanks, που πρόσφατα πολιτογραφήθηκε Έλληνας, τιμήθηκε με το βραβείο καριέρας Cecil B. DeMille.

The man, the myth, the legend, the recipient of the 2020 Cecil B. Demille award @tomhanks shares a priceless moment on stage with @CharlizeAfrica. The respect is mutual. The humility is real. #GoldenGlobes pic.twitter.com/hU4TZUvMiC

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020