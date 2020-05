Χρήστος Μάστορας: Η ανάρτησή του μετά τη «σαρωτική» βραδιά στο Mega!

View this post on Instagram

Εκ μέρους ολης της μπάντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αγαπημένους φίλους καλλιτέχνες που μας έκαναν την τιμή να έρθουν στη χθεσινή μας εκπομπή. Τίποτα δε θα ήταν το ίδιο χωρίς τη συμμετοχή τους. Καίτη Γαρμπή , Θέμη Αδαμαντίδη, Δημήτρη Μπάση και Θανάση Βασιλόπουλε σας ευχαριστούμε ΠΑΡΑ πολύ. Επίσης ευχαριστούμε τον σπουδαίο φίλο Λευτέρη Πετρούνια και την μοναδική Rita Wilson για τις συνδέσεις που κάναμε Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο @megatvcom που μας εμπιστεύτηκε να οργανώσουμε αυτό το υπέροχο πάρτι και μας άφησε ελεύθερους να κάνουμε την τρέλα μας. Ο απόηχος της βραδιάς είναι η ζεστασιά της φιλίας και η επιβράβευση της συλλογικής δουλειάς . Προσωπικά συγκινήθηκα με τα άπειρα mentions, tags & stories από φίλους, τόσο απ’τον χώρο μας όσο και εκτός χώρου. Η αποδοχή, η στήριξη και η αγάπη που λάβαμε για την προσπάθειά μας δεν πληρώνονται και δεν αγοράζονται γιατί η αξία τους είναι ανεκτίμητη… Φίλοι μας σας ευχαριστούμε που μας θυμίζετε το λόγο που κάνουμε μουσική… @kaitigarbi 🌹 @themisadamantidis ❤️ @dimitrismpasis 🙌🏻 @thanassisvassilopoulos 🙏🏻 @eleftherios_petrounias 🥇 @ritawilson ☀️ @melisses_official #spitimetismelisses #melisses #megatv