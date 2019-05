Blake Lively και Ryan Reynolds περιμένουν το τρίτο τους παιδί! | Photos

Blake Lively και Ryan Reyolds θα μεγαλώσουν την οικογένειά τους κατά ένα μέλος! Η Blake Lively αποκάλυψε την εγκυμοσύνη στο τρίτο παιδάκι της, με την εμφάνισή της στην πρεμιέρα του Pokémon: Detective Pikachu στη Νέα Υόρκη.

THIS is how you make a statement. #BlakeLively shows up to support #RyanReynolds at #DetectivePikachu premiere with a little announcement of her own… pic.twitter.com/de74Ftcg3E

— Elizabeth Wagmeister (@EWagmeister) May 2, 2019