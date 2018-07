Backstage απ’ το νέο video clip του Σάκη Ρουβά! (Video)

LIKE US ON FACEBOOK

Σάκης Ρουβάς και Κάτι Ζυγούλη πέρασαν μερικές μέρες στην Ίο, έχοντάς φυσικά μαζί τους τα 4 παιδιά τους, την Αναστασία, την Αριάδνη, τον Αλέξανδρο και τον Απόλλωνα.

Ο Σάκης συνδύασε τις διακοπές με τη δουλειά αφού επέλεξε την Ίο για να γυρίσει το νέο του video clip για το τραγούδι «Καλημέρα». Θες να δεις backstage απ’ το νέο video clip του Σάκη Ρουβά;

Ο τραγουδιστής ανέβασε σε Instagram story με τον ίδιο να κάνει floss dance κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του video clip:

Πριν από μερικές ημέρες, ο Ρουβάς είχε ανεβάσει μια φωτογραφία απ’ τη θάλασσα, βάζοντάς μας στο απόλυτο καλοκαιρινό mood!

when the sun goes down #ios#sunset favorite time of the day #vacation#summeringreece βουτιά στο απέραντο μπλε της Ίου #vacationmood

Πριν από περίπου 5 μήνες, ο Σάκης Ρουβάς είχε βγάλει το video clip για το τραγούδι του «Εγώ στα έλεγα». Το συγκεκριμένο video clip έχει αέρα μιας άλλης εποχής καθώς είναι όλα τα πλάνα ασπρόμαυρα ενώ η ιστορία ξετυλίγεται σε οθόνες. Ο Σάκης βιώνει έναν χωρισμό και προσπαθεί να εκφράσει τα συναισθήματά του ενώ η πρώην κοπέλα του προσπαθεί να ξεπεράσει τον χωρισμό χτίζοντας μια καινούρια ζωή κι αποφεύγοντας τη μοναξιά της.

Για να δούμε πώς θα είναι το video clip για το «Καλημέρα»! Ανυπομονούμε!

