Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Your Face Sounds Familiar! (Videos)

Στο τέλος του έφτασε το Your Face Sounds Familiar, το show με τις μεταμφιέσεις που αγαπήθηκε απ’ το τηλεοπτικό κοινό. Το πλατό γέμισε μουσική, εκπληκτικές μεταμφιέσεις και φυσικά αναδείχθηκε και ο νικητής!

Ποιος είναι ο μεγάλος νικητής του Your Face Sounds Familiar; Ο Ίαν Στρατής, ο οποίος έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση ως Bruno Mars, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Αργύρης Αγγέλου, ένας εκ των τεσσάρων φιναλίστ, ο οποίος «ενσάρκωσε το Τέρας» από το παραμύθι «Η πεντάμορφη και το τέρας».

Η Κατερίνα Στικούδη, ο Ίαν Στρατής, η Μελίνα Μακρή και ο Αργύρης Αγγέλου ήταν οι τέσσερις που συγκέντρωσαν την πιο υψηλή βαθμολογία κατά τη διάρκεια του show και έφτασαν μέχρι τον τελικό.

Ο Ίαν Στρατής ως Bruno Mars έκλεψε τις εντυπώσεις σε μια πραγματικά συγκινητική ερμηνεία που του χάρισε τη νίκη, ενώ τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Κατερίνα Στικούδη, την τρίτη η Μελίνα Μακρή και την τέταρτη ο Αργύρης Αγγέλου.

Οι τέσσερις φιναλίστ μπορούσαν να διαλέξουν οι ίδιοι την τελευταία μίμηση που θα έκαναν στον τελικό και στη συνέχεια το κοινό ήταν εκείνο που ψήφισε τον καλύτερο της βραδιάς και ανέδειξε τον νικητή.

Ο Ίαν Στρατής ερμήνευσε το «I was your man» του Bruno Mars, η Κατερίνα Στικούδη έκανε τη Lady Gaga στο «Shallow» από την ταινία «A star is born», η Μελίνα Μακρή μιμήθηκε την Whitney Houston τραγουδώντας το «I Have Nothing» και ο Αργύρης Αγγέλου ενσάρκωσε το «Τέρας» από το παραμύθι «Η πεντάμορφη και το τέρας» ερμηνεύοντας το τραγούδι «Evermore» του Dan Stevens.

Η παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου, άνοιξε τον τελικό τραγουδώντας το soundtrack του μιούζικαλ Mamma Mia και ενσαρκώνοντας την ηρωίδα Donna!

Φυσικά, στον τελικό συμμετείχαν και οι υπόλοιποι παίκτες του YFSF, οι οποίοι έκαναν guest εμφανίσεις σε ντουέτα και φυσικά δεν έλειψαν και οι εκπλήξεις: Ο Θέμης Αδαμαντίδης βράβευσε τη Μελίνα Μακρή για την τρίτη θέση και ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε επί σκηνής.

