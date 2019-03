Αυτοκτόνησε ο Μάικ Θαλασσίτης | Η ανακοίνωση της αστυνομίας

LIKE US ON FACEBOOK

Αυτοκτόνησε ο Μάικ Θαλασσίτης, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, η οποία επιβεβαίωσε τον θάνατο του κυπριακής καταγωγής πρώην ποδοσφαιριστή και ριάλιτι σταρ μετά από σχεδόν 24 ώρες.

Ειδικότερα, η αστυνομία στην ανακοίνωση που εξέδωσε επιβεβαίωσε ότι ο Μάικ Θαλασσίτης αυτοκτόνησε. Οι αρχές ανέφεραν ακόμη ότι βρήκαν απαγχονισμένο τον μόλις 26 ετών Μάικ Θαλασσίτη σε πάρκο στο Έντμοντον, στο Βόρειο Λονδίνο.

Ο κυπριακής καταγωγής πρώην ποδοσφαιριστής είχε βρεθεί νεκρός το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ενώ στην ίδια σημειώνεται και ότι ο θάνατός του δεν κρίθηκε ύποπτος για εγκληματική ενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι Μάικ Θαλασσίτης κατάφερε να γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στη Βρετανία μετά τη συμμετοχή του στην τρίτη σεζόν του «Love Island» το 2017 και το Celebs Go Dating στη συνέχεια, ενώ ο ίδιος παλιότερα είχε αγωνιστεί και στη League One του αγγλικού πρωταθλήματος.

Σημειώνεται ακόμη ότι λίγους μήνες νωρίτερα, την παραμονή των Χριστουγέννων πέθανε και ο καλύτερος φίλος του Θαλασσίτη, Ντάνι Κατς, ενώ το τελευταίο διάστημα πενθούσε και τον θάνατό της γιαγιάς του.

Παράλληλα, οι φίλοι του ανέφεραν ότι τον τελευταίο καιρό έδειχνε ιδιαίτερα αποστασιοποιημένος και προβληματισμένος, ενώ σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, ο Θαλασσίτης αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και είχε μεγάλα χρέη.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, τον 26χρονο είχε στεναχωρήσει και ο επεισοδιακός χωρισμός του από την Μέγκαν ΜακΚένα, ριάλιτι σταρ του The Only Way Is Essex.

