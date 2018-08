Αυτή είναι η ευχή που κάνει κάθε χρόνο η Meghan Markle στα γενέθλιά της!

Γενέθλια είχε χθες 4 Αυγούστου η σύζυγος του Πρίγκιπα Harry η οποία έκλεισε τα 37 της χρόνια χωρίς μάλλον να της λείπει τίποτα από τη ζωή της. Ποια είναι, όμως, η ευχή που κάνει κάθε χρόνο η Meghan Markle στα γενέθλιά της;

Πριν γίνει σύζυγος του Πρίγκιπα Harry και δούκισσα του Sussex, η Meghan είχε το προσωπικό της blog στο οποίο έγραφε τα πάντα και έδινε και ορισμένες συμβουλές. Εκεί είχε αποκαλύψει και την ευχή που κάνει κάθε χρόνο στα γενέθλιά της.

«Περισσότερες εκπλήξεις, περισσότερη περιπέτεια, περισσότερες ευκαιρίες για ωριμότητα, περισσότερες μέρες γεμάτες με γέλια και αστεία, περισσότερα λαχταριστά γεύματα και περισσότερη έμπνευση. Πάντα περισσότερη έμπνευση», είχε γράψει τότε. Τώρα; Παραμένει άραγε η ευχή της ή έχει αλλάξει κατά πολύ; Γιατί τώρα έχει στο πλάι της τον Πρίγκιπα Harry και η ζωή της έχει αλλάξει εντελώς.

Όλοι ευχήθηκαν χρόνια πολλά στην Meghan Markle, που φαίνεται πως έχει δώσει τη δική της πινελιά στη βασιλική οικογένεια και έχει γίνει αγαπητή ακόμα κι απ’ την βασίλισσα Ελισάβετ.

Η βασιλική οικογένεια στον λογαριασμό της στο Twitter “Royal Family” δημοσίευσε μια φωτογραφία της Meghan μαζί με τη βασίλισσα και της είπε “Happy Birthday”!

Happy Birthday to HRH The Duchess of Sussex! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/qId94pYuNo

To Clarence House, η κατοικία του πρίγκιπα Καρόλου και της Καμίλα ανέβασε τη δική του φωτογραφία, η οποία είχε τραβηχτεί λίγες μέρες μετά τον βασιλικό γάμο στις 22 Μαΐου, στα 70ά γενέθλια του Πρίγκιπα Καρόλου.

Wishing HRH The Duchess of Sussex a very Happy Birthday 🎂 pic.twitter.com/mjvSETqaqF

Απ’ τη μεριά του το Kensington Palace δημοσίευσε μια φωτογραφία της Meghan και του ευχαρίστησε όλους για τα μηνύματα και τις ευχές.

Thank you everyone for your lovely messages on The Duchess of Sussex's birthday! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/kECGU6fnl0

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) August 4, 2018