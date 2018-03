Αυτά είναι τα προσκλητήρια του γάμου Πρίγκιπα Harry και Meghan Markle (Photo)

Τα προσκλητήρια του γάμου Πρίγκιπα Harry και Meghan Markle είναι γραμμένα με μαύρο και χρυσό μελάνι και είναι πραγματικά εντυπωσιακά, δεν θα μπορούσε, άλλωστε, και διαφορετικά αφού πρόκειται για τον γάμο της χρονιάς.

To παλάτι του Kensington δημοσίευσε έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες απ’ τα προσκλητήρια του γάμου Πρίγκιπα Harry και Meghan Markle και βλέποντάς τα απλά επιβεβαιώνονται όσα είχαμε στο μυαλό μας. Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερα απ’ το προσκλητήριο του πριγκιπικού γάμου!

Το τυπογραφείο Barnard and Westwood επιμελήθηκε τα προσκλητήρια και χρησιμοποίησε μελάνι από την Αμερική σε χαρτί από τη Βρετανία.

The invitations follow many years of Royal tradition and have been made by @BarnardWestwood. They feature the Three-Feathered Badge of the Prince of Wales printed in gold ink. pic.twitter.com/cd7LBmRJxO

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 22, 2018