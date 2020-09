Αυτά είναι τα 20 μοντέλα που μπήκαν στο σπίτι του GNTM 3!

View this post on Instagram

Φυσικά, #GNTMgr χωρίς #GoldenPass δεν γίνεται! Ο Κωνσταντίνος ξεχώρισε ομόφωνα από κριτές και Coach και είναι αυτός που περνάει κατευθείαν στους 20 καλύτερους του διαγωνισμού! #StarChannelTv @starchanneltv