Άσπα Τσίνα: Απτόητη και με ανάρτηση – καρφί για το J2US

LIKE US ON FACEBOOK

Η Άσπα Τσίνα στο J2US μας έχει κάνει να θυμόμαστε λίγο εποχές Fame Story με την συμπεριφορά της και την εκρηκτικότητα του χαρακτήρα της.

Στο τρίτο show του J2US η κόντρα ανάμεσα σε Άσπα Τσίνα και Δέσποινα Βανδή τράβηξε τα βλέμματα σε όλους, ενώ στο τέταρτο live η Άσπα Τσίνα στο J2US εμφανίστηκε και πάλι φανερά ενοχλημένη, κάνοντας έναν ακόμα έντονο διάλογο με τους κριτές.

Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση μεταξύ των κριτών την οποία όπως αποκάλυψε άκουσε στο ακουστικό της λίγο πριν εμφανιστεί στη σκηνή. Η Άσπα νόμιζε πως η συζήτηση αφορούσε την ίδια, ενώ οι κριτές μιλούσαν για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου που είχε εμφανιστεί προηγουμένως στη σκηνή. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα μπέρδεμα που με τη βοήθεια των κριτών και του παρουσιαστή λύθηκε.

Όμως, όλο αυτό δεν τελείωσε εδώ.

Μετά το τέλος του τέταρτου επεισοδίου του Just The 2 Of Us η Άσπα δημοσίευσε ένα instastory στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στο οποίο εμμέσως κατηγορεί την παραγωγή για μοντάζ.

Μετά, όμως, από το τέταρτο live του Just The 2 Of Us η Άσπα Τσίνα μίλησε στην κάμερα του “Έλα Χαμογέλα” σχετικά με όλα όσα έγιναν και την αντιπαράθεση με τους κριτές.

Είπα ξεκάθαρα στην επιτροπή πως όση ώρα περίμενα, λίγο πριν βγούμε δηλαδή, άκουγα συνομιλίες που γίνονταν μεταξύ των κριτών και σε συνεννόηση με την παραγωγή. Ε όταν στήνουμε τέτοια προγράμματα, θέλουμε να δημιουργούμε και ίντριγκες και καταστάσεις που λίγο να το τεντώνουμε το πράγμα. Όμως, επειδή εξαντλήθηκε αυτό το θέμα της προηγούμενης εβδομάδας, δεν υπήρχε κανένας λόγος να επανέλθει. Για αυτό και προειδοποίησα, πριν ξεκινήσει η κριτική επιτροπή, ήξερα δηλαδή εφόσον είχα ακούσει από το ακουστικό, τι θα ειπωθεί

Η εμφάνιση του Μάριου Πρίαμου με την Άσπα Τσίνα στο τέταρτο live του J2US:

Δες ακόμα:

Photo: Instagram/ aspatsinaofficial