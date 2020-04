Απίστευτοι Rolling Stones! Έβγαλαν νέο τραγούδι μέσα στην καραντίνα, μετά από 8 χρόνια

Οι γερόλυκοι της ροκ κυκλοφόρησαν νέο τραγούδι, το πρώτο τους μετά από 8 χρόνια, μέσα στην καραντίνα. “Living in a Ghost Town” είναι το νέο τραγούδι των Rolling Stones, το οποίο ανέβηκε στις 23 Απριλίου.

Ένα μέρος του τραγουδιού ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ το τραγούδι κυκλοφόρησε μαζί με το επίσημο video, το οποίο δείχνει έρημους δρόμους και σταθμούς μετρό στο Λονδίνο, το Λος Άντζελες, το Κιότο και άλλες πόλεις.

«Οι Stones βρίσκονταν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν νέο υλικό πριν από το lockdown κι υπάρχει ένα τραγούδι που πιστεύουμε ότι θα έχει απήχηση κατά τη διάρκεια όσων ζούμε αυτή τη στιγμή», σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο frontman Mick Jagger.

Το δουλέψαμε ενώ βρισκόμασταν σε απομόνωση. Και να το… ελπίζω να σας αρέσει

The Stones were in the studio recording new material before the lockdown & one song – Living In A Ghost Town – we thought would resonate through the times we’re living in. It’s out at 5pm BST today and you can hear the track and interview on @Beats1 now! https://t.co/MkrRESZwY6 pic.twitter.com/4rHPctkwws

— Mick Jagger (@MickJagger) April 23, 2020