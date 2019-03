Αναβλήθηκε η περιοδεία των Rolling Stones, λόγω ασθένειας του Mick Jagger

Οι Rolling Stones ανέβαλλαν την προγραμματισμένη τους περιοδεία με τίτλο «No Filter», στις ΗΠΑ και στον Καναδά, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Σάββατο στο Twitter, ο τραγουδιστής τους Mick Jagger.

Ο θρυλικός τραγουδιστής των Rolling Stones ανέφερε στην ανάρτησή του ότι έχει ανάγκη από «ιατρική περίθαλψη», ενώ δήλωσε ότι «θα προσπαθήσει πολύ σκληρά να επιστρέψει στη σκηνή το συντομότερο δυνατό».

Αναλυτικά ο ίδιος έγραψε στο Twitter, μετά την ανακοίνωση της μπάντας ότι αναβάλλονται οι συναυλίες: «Λυπάμαι πολύ για όλους τους φίλους μας στην Αμερική και τον Καναδά με εισιτήρια. Μισώ πραγματικά το γεγονός πως σας απογοήτευσα. Είμαι συντετριμμένος που πρέπει να αναβληθεί η περιοδεία, θα δουλέψω πολύ σκληρά για να επανέλθω όσο πιο σύντομα μπορώ. Για άλλη μια φορά, ζητάω μια τεράστια συγνώμη σε όλους».

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.

— Mick Jagger (@MickJagger) March 30, 2019