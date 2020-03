Ακυρώνεται η Eurovision για φέτος λόγω κορονοϊού, όπως ανακοινώθηκε επίσημα απ’ τον διαγωνισμό τραγουδιού.

Ο λογαριασμός της Eurovision στο Twitter ανέβασε την επίσημη ανακοίνωση των διοργανωτών για την ακύρωση του διαγωνισμού φέτος.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοφωνικών Εκπομπών (EBU), η οποία διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση, ανακοίνωσε ακυρώνει την Eurovision 2020 εξαιτίας την πανδημίας και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το 2021.

Η EBU, η NPO, η NOS, η AVROTROS και η πόλη του Ρότερνταμ θα συνεχίσουν μια συζήτηση σχετικά με τη φιλοξενία του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision το 2021, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Λυπούμαστε πολύ που πρέπει να ανακοινώσουμε την ακύρωση του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2020 στο Ρότερνταμ.

Τις περασμένες εβδομάδες μελετούσαμε διάφορες εναλλακτικές για να μπορέσει να γίνει ο διαγωνισμός.

Όμως, μετά την αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε απ’ την εξάπλωση του κορονοϊού στην Ευρώπη -και τους περιορισμούς που τέθηκαν σε εφαρμογή απ’ τις Κυβερνήσεις και τις ολλανδικές αρχές- η EBU έλαβε την απόφαση ότι είναι αδύνατο να γίνει το event όπως είχε προγραμματιστεί.

Είμαστε πολύ περήφανοι που ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision έχει ενωμένο κοινό κάθε χρόνο τα τελευταία 64 χρόνια, κι εμείς, όπως και οι εκατομμύρια φανς σε όλο τον κόσμο, είμαστε τρομερά στεναχωρημένοι που δεν μπορεί να γίνει τον Μάιο.

Θα ζητήσουμε από τους ανθρώπους να κάνουν υπομονή μαζί μας, ενώ εργαζόμαστε μέσα από τις συνέπειες αυτής της άνευ προηγουμένου απόφασης και αναμένουμε υπομονετικά περαιτέρω νέα τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Θα θέλαμε να τιμήσουμε όλους όσους εργάστηκαν τόσο σκληρά για τον σχεδιασμό του φετινού event.

Είμαστε όλοι πληγωμένοι καθώς ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision δεν θα μπορέσει να διοργανωθεί τον Μάιο και γνωρίζουμε ότι ολόκληρη η οικογένεια της Eurovision, σε όλο τον κόσμο, θα συνεχίσει να δείχνει αγάπη και στήριξη ο ένας στον άλλο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020