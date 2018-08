Αδημοσίευτη φωτογραφία της Νταϊάνα, 21 χρόνια μετά το θάνατό της

Έχουμε δει πολλές φωτογραφίες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας με την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Σήμερα, 21 χρόνια από το θάνατό της, μια στενή της φίλη ανέβασε ακόμα μια αδημοσίευτη φωτογραφία της Νταϊάνα.

Ειδικότερα, πρόκειται για τη στενή της φίλη, τη Ρόζα Μόνκτον, η οποία αποφάσισε να δημοσιεύσει μια φωτογραφία της Νταϊάνα στον λογαριασμό της στο Twitter. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα χαλαρή, χαρούμενη και ανέμελη. Σε μικρή ηλικία, γελάει με την ψυχή της και φορά αθλητικά ρούχα.

Diana as I remember her. Not enough is written about her sense of fun and zest for life. Friend and wonderful godmother to Domenica. RIP pic.twitter.com/WP49dNDeEu

— Rosa Monckton (@MoncktonR) August 31, 2018